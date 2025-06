La suerte está echada

“Todo es perfectible. Es la primera elección. Se sacarán conclusiones para el 2027? Claudia Sheinbaum

A partir del primero de septiembre se renovará el sistema judicial de nuestro país, conclusión de la tan polémica Reforma Judicial y los comicios electorales para elegir a 2,681 jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la otra mitad que conforman el Poder Judicial se elegirá en el 2027.

Lo sorpresivo de la contienda resultó ser la presidencia de la SCJN, pues aunque todo apuntaba a que Lenia Batres conseguiría la mayoría de los votos, quedó rezagada ante Hugo Aguilar quien obtuvo 6.2 millones de sufragios, ante los 5.8 de millones de Batres. Yasmín Esquivel logró 5.3 millones; Loretta Ortiz, 5; María Estela Ríos, 4.7; Giovanni Figueroa, 3.7; Irving Espinosa, al igual que Arístides Guerrero, 3.6; y completando la novena ministerial, Sara Herrerías con 3.3 millones de boletas a su favor. Los votos nulos y en blanco fueron 26.6 millones, cantidad altísima incluso para esta inédita contienda.

Ya con los resultados del máximo órgano de justicia del país, aún quedan muchas dudas. Si bien esta reforma era necesaria para la sociedad mexicana -al menos eso nos dijeron las encuestas-, el diseño e implementación de la misma, sigue teniendo muchas áreas de oportunidad o, como dijo la presidenta este lunes, “es perfectible”. Para poder mejorar el entuerto en el que estamos metidos, la reforma debe de tomar en cuenta a las instancias de seguridad pública, así como a las fiscalías locales, ministerios públicos y demás componentes del sistema de justicia. También se tendrá que corregir los problemas estructurales como los financieros, mejores controles anticorrupción y autonomía en las decisiones.

Por el momento, la primera parte de este ejercicio inédito en México ya está realizada. Esto no quiere decir que por “arte de magia” la justicia será más cercana, más transparente, más eficiente o mejor. El “pueblo bueno” ha elegido con guías de votación o acordeones a las y los candidatos que venían marcados o, en el mejor de los casos, por una profunda investigación de los perfiles a “tachar” el primero de junio, pero la mejoría en la impartición de justicia seguirá siendo, cuando menos, una incógnita y, el halo que hoy queda, es que no solo cambió todo para permanecer igual, sino que probablemente empeore.

Así, lo hecho, hecho está, pero quedan las lecciones para el futuro. Hay mucho que aprender no solo de la reforma, sino de las propias elecciones del Poder Judicial. Solo quedan dos años, por lo que el análisis debe ser rápido, pero profundo. Difusión de la contienda para no volver a tener las paupérrimos cifras en participación; simplificar las boletas e incluso el número de candidatos en la contienda, para no tener los millones de votos nulos; colocar filtros más severos para las y los candidatos, para que no exista relación directa con partidos ni, por supuesto, con el crimen organizado; realizar una adecuada redistritación judicial para que la campaña no sea tan dispareja; y sobre todo, revisar de manera permanente el trabajo de las y los juzgadores recientemente electos. Pero, por el momento, la suerte está echada.

POR ADRIANA SARUR

PAL