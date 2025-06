De cómo llegaste a ser perito valuador de arte

Nunca imaginé hacer lo que hago actualmente. De niño anhelé miles de cosas, sueños infantiles. Y en un embeleso por el arte quise convertirme en artista. Me acerqué a la música gracias a Bach y Casals; aprendí y practiqué danza contemporánea cinco años; descubrí el teatro con Argüelles, estudié artes visuales con Carlos Olachea, Francisco Castro, Tomás Zurián, Melquiades Herrera y otros maestros en Xochimilco; finalmente, la Facultad de Filosofía y Letras fue de los últimos recintos que habité para aprender a amar la literatura. Tardé muchos años en reconocer que ser artista no es una decisión, es una necesidad que cultivas y ejecutas de manera natural.

A lo largo de cuatro décadas los libros han sido mis compañeros; soy bibliómano y lector. Las obras de arte, desde el dibujo ocasional y los bocetos hasta obras originales y gráficas forman parte de mis espacios, eran, y son complementos de mi existencia. He observado cientos o tal vez miles de obras de arte, desde pinturas excelsas en museos y colecciones privadas, hasta exposiciones de párvulos y aficionados, pasando por la fortuna de convivir con los propios pintores en sus talleres y ver cientos de libros de arte, todo suma.

Mis inquietudes me llevaron de manera inesperada hace muchos años a conocer y estudiar más a fondo lo que llamamos el mercado del arte: sus bifurcaciones, comportamiento y entramado; abrevé de mentores y tutores con un vasto conocimiento, maestros, corredores de arte, promotores y especialistas en arte. Entendí que las obras de arte son una expresión creativa innata del hombre, piezas que hacen posible una existencia más plena y vital, son parte innegable del ser humano. No tenía previsto hacer lo que hago hoy, es una ruta que no termina nunca, siempre aprendo.

He tenido la suerte de organizar, clasificar y valuar diversos e interesantes acervos con obras, libros, objetos, muebles y otras tantas cosas que me han permitido tener una perspectiva diferente del enorme bagaje que nos rodea. Viví asombros, hallé obras únicas escondidas durante muchos años, dibujos inacabados, cuadernos de apuntes, un universo pletórico de sorpresas. Disfruto y amo lo que hago.

Estoy sorprendido de la enorme cantidad de obras de arte resguardadas en casas antiguas, bodegas anegadas de polvo, covachas y buhardillas; si bien no todas son obras de gran calidad, la labor de observar con cuidado qué técnica usó el autor, el tipo de lienzo, la firma, que dicho sea de paso siempre las hacen irreconocibles; las líneas, imprimatura, el enmarcado, estilo, color, estado de conservación y medidas hacen de este trabajo una tarea gozosa. Después realizo una investigación de gabinete que me permite determinar su precio actual en el mercado, más otros valores a considerar para obtener un resultado justo, equilibrado.

Ser perito valuador de arte es una experiencia enriquecedora, es como el trabajo de un arqueólogo y de un expedicionario donde siempre encuentras sorpresas.

POR FRANCISCO MORENO

COLABORADOR

josefrancisco.moreno@elheraldodemexico.com, o por mensaje al 55.1821.2691.

MAAZ