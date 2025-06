Un Nuevo Derecho fundamental en Construcción: El Derecho a la Desconexión Algorítmica

Imaginemos a la inteligencia artificial (IA) sin el uso de los algoritmos, sería prácticamente imposible, pues constituyen el núcleo fundamental de cualquier sistema de IA. Estos son una serie de acciones organizadas que describen el proceso a seguir para dar solución a un problema específico. Es decir, equivalen a los pasos necesarios para elaborar una receta de cocina, donde si alguno falla, sería imposible obtener un resultado favorable.

Entonces ¿para qué nos sirven los algoritmos? Sirven para que la IA pueda resolver y satisfacer las necesidades derivadas de los problemas a los que se enfrenta el ser humano. ¿Y cómo funcionan? A través del Big Data (o datos masivos que confluyen en la red). Estos datos son seleccionados por los algoritmos, identificando la información de interés para cada usuario a partir de sus propios datos. Su diseño es, por naturaleza, excluyente, porque solo pueden procesar aquello que se puede separar, cuantificar, organizar como datos y convertirlo en reglas o patrones. Como no pueden manejar todo lo que escapa a esa lógica, terminan dejando fuera muchas realidades complejas, como las intenciones o emociones humanas, las contradicciones o matices culturales, los principios éticos o de justicia social, lo que no resulta eficiente o no maximiza las ganancias, y todo aquello, para lo que no fueron entrenados.

Así, los algoritmos se utilizan muchas veces sin la comprensión ni el consentimiento de los propios usuarios, lo que propicia que se tomen decisiones basadas en sesgos innecesarios, discriminación, desigualdad, manipulación, vigilancia encubierta, falsos positivos o negativos, y también exclusión, opacidad y deshumanización. Veamos algunos ejemplos: programas de IA como los procesos de reclutamiento de personal, el algoritmo “COMPAS”, utilizado para decidir la libertad condicional, o los modelos usados por bancos y aseguradoras que emplean criterios automatizados para aprobar un crédito o un seguro. Esto representa un amplio estado de vulnerabilidad, especialmente si no se permite que un ser humano supervise los resultados.

De ahí que muchos se pregunten si tenemos derecho a la dexconexión algorítmica, que no es otra cosa sino la garantía de que el individuo pueda rechazar decisiones tomadas únicamente por algoritmos o, en su caso, solicitar la intervención humana para supervisarlos, evitando quedar atrapado en lo que se denomina como “cajas negras”. Pero, ¿cómo proteger los derechos fundamentales sin frenar la innovación tecnológica? Europa ha comenzado a resolver esa pregunta a través del artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, que regula la sujeción algorítmica involuntaria, así como la Ley de Servicios Digitales. Además, de la Orden Ejecutiva 14149, firmada por Trump, que prohíbe la “censura estatal encubierta” mediante el uso de algoritmos.

En México, es necesario que, al legislar en materia de IA, se adopte una visión a futuro que garantice el ejercicio de los derechos en la red. Por ello, dicha legislación debe contemplar este nuevo derecho, el cual no significa vivir sin tecnología, sino asegurar la transparencia en el uso de la IA. Es decir, conocer cómo utilizan las plataformas los algoritmos, solicitar la intervención humana en programas que afecten los derechos fundamentales y tener la posibilidad de rechazar el uso de nuestros datos en modelos que empleen IA. Debemos ser capaces de decidir sobre nuestros datos y el uso de la tecnología.

POR HILDA NUCCI

COLABORADORA

@HILNUCCI

MAAZ