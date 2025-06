¿Suerte o talento?

Hace unos días grabé la primera entrevista de un podcast que se llama ASI SE DETIENE, un proyecto que fue mi idea, pero no me la creo, cuando llegue a la grabación me costó apropiarme del espacio, me senté en un banco a contemplar el espacio y surgió un dilema en mi cabeza ¿soy una chica con suerte o con talento?

A esto que sentí, se le llama síndrome de la impostora, y es la sensación constante de no merecer nuestros logros, de sentir que estamos engañando a los demás y que el éxito fue por suerte, no por capacidad, el cual afecta tanto a mujeres como a hombres, pero en mayor medida al género femenino.

Un estudio realizado en 2020 en Estados Unidos, enfocado en mujeres líderes, reveló que el 75% ha experimentado el síndrome de la impostora en algún momento de su carrera profesional, en especial al asumir un nuevo puesto o responsabilidad.

Las causas de este síndrome son muchas, como ser la primera mujer en tu familia en destacar en lo profesional y por ende no tener referentes que se parezcan a lo que estás haciendo, no saber recibir elogios y un entorno donde los hombres han ocupado la mayoría de los puestos de liderazgo, lo que nos ha llevado a esforzarnos el doble y aun así, sentir que no es suficiente.

¿Cómo saber si tienes el síndrome de la impostora?...

¿Eres perfeccionista e intolerante a las equivocaciones?

¿Necesitas validar tu conocimiento a través de títulos o cursos constantemente? ¿Te cuesta pedir ayuda por miedo a que piensen que no sabes lo suficiente? ¿Asumes que no tienes talento si algo no te sale con facilidad?

¿Te sobrecargas de trabajo para demostrar tu valor?

¿Te identificaste con la información? Yo sí. Soy la primera mujer en mi familia nuclear en ser profesionista, todo lo que he vivido ha sido nuevo para mí, y cada vez que piso un nuevo terreno, tardo un momento en asimilar lo que está pasando a menudo me pregunto ¿cómo es que tú llegaste hasta aquí? y aparece esa vocecita que me dice, todo ha sido suerte.

Pero entonces recuerdo una estrofa de una de mis canciones favoritas, “It 's My Life”de Bon Jovi: “Ni siquiera la suerte tiene suerte. Tienes que buscarte tus propios golpes de suerte”, por su parte la psicóloga Marine Rojas explica que la suerte no es cuestión de azar, sino el resultado del encuentro entre la preparación y la oportunidad.

¿Qué hago para lidiar con el síndrome del impostor?

Reconocimiento propio: por lo menos una vez a la semana me doy un momento para recordar el camino que he recorrido, las barreras que he tenido que romper, lo mucho que he trabajado y preparado.

Escribir: tengo un diario donde registró todo lo me va pasando y cómo me siento, eso me ayuda a asimilar las cosas.

Dejar la perfección: he tenido que entender que no existe la perfección sino la mejora continua, cuando algo no me sale como espero, pienso, la siguiente vez lo haré mejor.

Validarme a mí misma: Antes de exponer mis ideas, me tomo un momento para reconocer su valor, recordarme por qué las creo importantes, eso me da más seguridad para hablar, decidir y resistir el rechazo sin que me desmorone. Aceptar la parte buena del síndrome: No sentirme suficiente, a veces, me impulsa a seguir aprendiendo, el punto está en no dejar que se vuelva una obsesión. Reconocer a quienes me apoyan: Al igual que muchas otras mujeres que han conseguido abrirse paso, soy el resultado de una suma de esfuerzos: familiares que abrieron camino para mí, personas que me compartieron su conocimiento y me ofrecieron oportunidades para avanzar. Una forma de agradecerles es asumir con responsabilidad a la mujer en la que me han ayudado a convertirme.

Con estas acciones, poco a poco mi mente ha ido entendiendo que soy una mujer talentosa, capaz y consciente de lo que ha costado llegar hasta aquí.

POR DULCE ELENA GALINDO VILLA

COLABORADORA

@DULCEGALINDOVILLA

PAL