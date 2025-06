MANCERA S.C., FIRMA miembro de EY Global en México, se ganó a pulso su estatus de “persona non grata” en el círculo cercano del Grupo Slim.

Y es que los auditores terminaron metiendo en serios aprietos a América Móvil, comenzando por obligarla a retrasar la entrega de su reporte anual 20-F ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, lo que automáticamente pospuso su asamblea anual de accionistas.

Apenas seis días antes del deadline del 30 de abril, América Móvil, que dirige Daniel Hajj, tuvo que salir con un comunicado que decía:

“Mancera requiere tiempo adicional para concluir la auditoría de los estados financieros del ejercicio 2024, así como su evaluación del control interno sobre la información financiera, particularmente en los segmentos ‘México Fijo’ y ‘México Móvil’”.

Y con ello, la empresa de Carlos Slim Helú reconoció que:

“No podrá presentar su 20-F 2024 en tiempo y forma sin incurrir en un esfuerzo o gasto desproporcionado”.

Finalmente, el 14 de mayo, casi sobre la campana de la prórroga de 15 días, América Móvil entregó su reporte a la Sucurities Exchange Commission (SEC), que preside Paul Atkins, pero el contenido fue todo menos tranquilizador.

Una confesión abierta de debilidades en su control interno, tanto en 2023 como en 2024. Entre los puntos más delicados:

Controles de TI inefectivos (acceso, cambios, funciones) en Colombia y México Fijo.

Fallas en los procesos de ingresos prepago y pospago en México Móvil. Controles incapaces de verificar la integridad y precisión de los datos usados en los tres segmentos.

La frase clave:

“Nuestros procedimientos de control y divulgación no fueron efectivos al 31 de diciembre de 2024”.

Como si eso no fuera suficiente, Mancera/EY, que dirige aquí Manuel Solano, remató en su dictamen fechado el mismo 14 de mayo:

“Emitimos una opinión adversa sobre la efectividad del control interno al 31 de diciembre de 2024, conforme a los estándares de la PCAOB.”

Recientemente, América Móvil cambió de auditor para 2025. Mancera queda fuera. PwC, que comanda en México Ana Paula Jiménez, tomó el relevo.

