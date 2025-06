¡Habemus Corte!

El 1 de junio nuestro país vivió un hecho histórico en su vida democrática. Por primera vez, todas y todos tuvimos la oportunidad de transformar nuestro aparato de justicia, eligiendo directamente a magistrados y jueces de distintos niveles.

Desde el nacimiento de nuestra república, el Poder Judicial fue el único que permaneció inalterado. De manera irresponsable, los jueces, magistrados y ministros fueron nombrados en acuerdos cerrados entre élites, lejos del escrutinio ciudadano, sin rendición de cuentas y con una total desconexión a las necesidades reales de justicia de la sociedad mexicana. Como todo poder opaco e inalcanzable, la justicia en México se llenó de impunidad, corrupción e indolencia. Esa fue por años la marca de un Poder Judicial hasta que llegó la Cuarta Transformación y se votó la reforma judicial.

Así, el pasado domingo, 13 millones de mexicanos salimos a votar, culminando un largo proceso que comenzamos en 2024. Se logró a pesar de la desinformación, las mentiras y los intentos de boicot.

Hoy, hay quien se atreve a regatear la legitimidad de los y las juezas y magistrados electos. De manera hipócrita la oposición argumenta que 13 millones de votos no legitiman el proceso ni a los candidatos electos.

Se les olvida que trece millones de votos es una cantidad muy superior a los votos obtenidos por cada uno de los partidos de oposición en las elecciones de 2024. En las elecciones para la Presidencia de México, el PAN obtuvo sólo 9.6 millones votos, el PRI juntó 5.7 millones de votos y Movimiento Ciudadano nada más 6.2 millones.

Si 13 millones de votos les parecen pocos, ¿qué opinarán de su propia votación?

Si 13 millones de votos les supone una falta de legitimidad para quienes hoy son electos, la oposición deslegitima su propia base electoral y peor aún, su capacidad para estar al frente de los cargos que hoy ocupan.

Lejos de ofrecer propuestas constructivas, los liderazgos partidistas pasaron de boicotear el proceso a un discurso de descalificación que no resiste el escrutinio de los hechos. Los 13 millones de votos son un claro mandato popular que no pueden ignorar, y su negativa a aceptar los resultados solo confirma que su prioridad no es el bienestar de México, sino la defensa de intereses particulares.

Las y los mexicanos podrán estar a favor o en contra de la reforma judicial. Con plena libertad pudieron elegir participar en la contienda o no. Sin embargo, nada les da derecho a despreciar ni desvalorar a quienes de manera democrática hoy han sido electos.

El 1 de junio mostró que México está listo para liderar su destino. Pero la tarea aún no acaba.

Debemos vigilar que quienes lleguen a las salas, a los tribunales y a la Suprema Corte respondan ante el pueblo, actúen con ética, con independencia, y con un compromiso firme hacia la justicia social.

POR WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

COLABORADOR

