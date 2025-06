Elecciones judiciales, sepulcro del PRIAN

Aún no se cerraban las casillas, incluso, la gente seguía votando, y ya el PRI y el PAN estaban señalando en medios de comunicación que las elecciones del pasado domingo habían sido un fracaso. ¿Acaso el PRIAN tendrá claro el significado de fracaso?

¿Qué significará para la oposición la palabra fracaso? Y más cuando ya todo mundo sabe que hubo 13 millones de votos, es decir, muchos más sufragios de los que sacó el PAN como partido en las elecciones presidenciales del año pasado; incluso, el doble de votos de los que obtuvo el PRI. Eso sí deberían verlo como un fiasco electoral interno, pero no han querido, pues se empeñan en decir que les fue bien, a pesar de la paliza que les dio Claudia Sheinbaum.

Por ello, es inaceptable que la oposición trate de minimizar una elección que los ha rebasado en números. Y, aunque 13 millones de votos parezcan pocos, estoy convencido de que, si solo una persona hubiera votado el domingo pasado por un juez, ese juzgador sería mucho más legítimo por haber sido electo y no impuesto por un partido político o un empresario.

Sin duda, esta elección, en donde por primera vez en la historia democrática de México el pueblo eligió a los integrantes del Poder Judicial, también dejó números interesantes, ya que, Hugo Aguilar Ortiz, candidato indígena a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), obtuvo por sí solo, más sufragios que el PRI (si volvemos al ejemplo de las elecciones del año pasado), pues el candidato de origen mixteco sacó más de seis millones de votos y el PRI, en dichos comicios, registró 5.7 millones en todo el país, lo que deja ver una decadencia y una enorme ignorancia de ese partido con sus desatinados análisis electorales.

Pero pongamos otros ejemplos para dimensionar aún más la importancia de los números que dejó la jornada electoral del primero de junio. Y para ello es importante señalar que la cantidad de sufragios emitidos en esta elección es prácticamente igual a la suma de votos que obtuvieron el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano juntos en las elecciones federales de 2024.

Y aunque este proceso judicial no se trató de partidos políticos, ya es visto como un muestreo que deja ver a una oposición sumida en una profunda crisis interna por la pérdida de poder que ha venido padeciendo desde 2018 y, esa nostalgia los ha obligado a inventar múltiples campañas negativas en medios masivos y redes sociales, primero, en contra de la reforma judicial y, posteriormente, contra la libertad del pueblo para elegir a ministros, magistrados y jueces.

Es por lo anterior que los especialistas no culpan a los organizadores de las elecciones judiciales por el abstencionismo, sino al PRIAN que, a través de dichas campañas sucias, llamaban a no votar y a no ejercer su derecho al sufragio. Por fortuna, a pesar de sus intentos de desacreditar estas históricas elecciones, los mexicanos tuvimos un proceso ejemplar que sólo pudo ser posible gracias a un cambio verdadero del país que inició en 2018, cuando por primera vez llegó un presidente emanado de la izquierda, lo que abrió paso, también, a la llegada de la primera mujer a la Presidencia de México. Y para seguir haciendo historia, hoy todo apunta a que el próximo presidente del máximo tribunal del país será indígena de origen mixteco, como quizá algún día lo imaginó Benito Juárez.

POR JULIO CÉSAR MORENO

DIPUTADO FEDERAL DE MORENA

@JCMORENO

