¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre?

Ayer por la mañana, al abrir X, me encontré con un tuit con un video de mi hijo Alejandro, cuando era chiquito. Allí estaba, en un coro, cantando Blowin’ In The Wind (1962), de Bob Dylan, junto a sus compañeros franceses, mexicanos, estadounidenses, ingleses y de otras partes del mundo, de distintas religiones y culturas. Al verlo cantar, una oleada de emoción me cruzó el corazón. Lloré. Porque esos niños, mi niño, ya crecieron. Porque en ese video, esas voces cantan con inocencia, con miradas y risas compartidas; se puede sentir que aún no conocían las fracturas del mundo. Hoy, ya más grandes, espero que lleven en el alma esa canción como un sello de aquella infancia: los valores de casa, los aplausos de los papás, el camino de la compasión y el de la conciencia hacia los otros.

Estas letras son para ti, Alejandro, y para todos esos jóvenes que hoy cruzan ese umbral entre la adolescencia y la adultez. Que esta canción los acompañe como un faro cuando todo parezca incierto. Que recuerden que las preguntas más importantes de la vida no tienen respuestas simples, pero que en la búsqueda misma está la verdad. Pregúntense, como dice la canción: “¿Cuántas veces debe un hombre mirar hacia arriba antes de poder ver el cielo?” y “¿Cuántas orejas debe tener un hombre antes de que pueda oír a la gente llorar?”.

En un mundo que parece quebrarse bajo el peso del ego, cuestionen qué responsabilidad quieren asumir. Que el dolor ajeno no les sea indiferente. Que sigan caminando, aunque no sepan aún hacia dónde, pero con el oído dispuesto a los otros, con el corazón abierto y la canción viva. Porque las respuestas están flotando en el viento, cambiando de forma. Y porque esta es la única vida: llévense lo vivido, lo experimentado, lo amado.

Yo, en esta vida, me doy por servida si tú, como hombre, no volteas la cabeza hacia la indiferencia y sabes mirar al cielo.

Querido lector, ¿cuántos oídos tienes tú para escuchar el llanto de los demás?

POR MÓNICA SALMÓN

ESCRITORA Y PSICÓLOGA

IG: @MONICASALMON_

PAL