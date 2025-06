13 millones de votantes

Uno. Voté a sabiendas de que la 4T activaría su maquinaria electoral, de que habría baja participación ciudadana y de que la distribución de acordeones cumpliría su función de operar a favor de ciertas candidaturas. Pero, como la vida no es monocromática, también voté a sabiendas de que el Poder Judicial es el último reducto de los conservadores; de que ese mundillo endogámico normalizó el lawfare, la corrupción, el nepotismo y la meritocracia; y a sabiendas de que jamás fue ese contrapeso institucional del que hablan en la derecha. Fue, como escribió el académico Rogelio Campos, “una contrafuerza del poder económico” para combatir a la justicia. Porque, como bien reflexiona Campos, cada resolución judicial que protege a corporaciones extractivistas, que posterga derechos laborales, que induce los monopolios o que legitima abusos fiscales a quien beneficia es al poder económico, no al pueblo. Voté, decía, a sabiendas de que la carrera judicial será desplazada por perfiles más políticos, de que seguramente la Ciudad de México centralizará las candidaturas y de que han sido unas votaciones con más carga política que democrática. Pero también voté a sabiendas de que mi voto sumará a la paridad de género, de que haya más postulantes de escuelas públicas y más jóvenes, y de que se tome en cuenta la experiencia en derechos humanos. Voté a sabiendas de que sin una refundación de la fiscalías, de los ministerios públicos y de las policías no hay reforma judicial que valga. Pero también voté a sabiendas de que el Poder Judicial nunca ha sido neutral como tanto pregona. Porque lo suyo “es complacencia institucional”, cito a Campos otra vez. Trece millones de votantes avalamos el inédito proceso. A veces así funciona la democracia.

Dos. De entre todos los perdedores quizá el más sonado sea el abogado César Gutiérrez Priego, excandidato a ministro. Su pasado como defensor de militares, sus relatos contradictorios, la maniobra propagandística que montó para revelar supuestos audios entre traficantes y Nilda Patricia Velasco -la esposa de Zedillo- e incluso que su padre fuera el general Gutiérrez Rebollo, le atrajo la atención y la obsesión de medios y tuiteros. Como hicieron ciertos participantes, César autorizó que ciertos comunicadores con incontables seguidores promocionaran su candidatura. Ante la abrumadora propaganda, se sembró la idea de que lo lograría contra todo pronóstico. La noche del domingo se estrelló César con la realidad: las redes sociales lo volvieron conocido, pero no un ganador. Para eso tiene que ser honesto consigo mismo y, ya luego, buscar que lo apadrine la cúpula morenista.

Tres. A mi colega Daniela Pastrana fue a la primera que le escuché el nombre de Hugo Aguilar Ortiz, abogado Tu’un Savi, hablante de la lengua de la lluvia, o sea, del mixteco. Que Aguilar recordara que el Poder Judicial siempre ha negado que exista en su estructura la pluriculturalidad de la nación me convenció de mi único voto que otorgué a ministros hombres. “No se trata de una posición de coyuntura o de uso instrumental de los pueblos indígenas, soy indígena mixteco del estado de Oaxaca y he dedicado mis conocimientos en la promoción y defensa de los derechos indígenas los últimos 30 años”, escribió Aguilar en su primer artículo en Diario-Red, donde expuso los motivos de una candidatura indígena para Corte. Que Aguilar se convierta en el ministro presidente es una hazaña y sólo por eso elogio mi voto.

POR ALEJANDRO ALMAZÁN

@ELALEXALMAZAN

PAL