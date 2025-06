Votar fue un acto de dignidad

En medio de una de las jornadas más polarizadas y tensionadas de la historia reciente de México, millones de ciudadanos salieron a votar. Fueron minoría. Lo hicieron con convicción, con dudas, con esperanza o con enojo. Pero salieron. Y eso, en un país acostumbrado a la apatía cívica, es un acto de dignidad que merece ser reconocido.

Votar este año no fue fácil. Ni cómodo. Ni neutral. Hubo ruido, campañas cargadas, desinformación, estructuras de presión, militancias agresivas y hasta discursos que deslegitimaban de antemano el proceso. Aun así, muchos mexicanos se levantaron temprano y marcaron la boleta. Algunos lo hicieron por un ideal. Otros, para frenar una amenaza. Algunos votaron por propuestas; otros, por defensa. Pero todos ejercieron un derecho que también es una responsabilidad democrática.

En contraste, hubo quienes optaron por no participar. Y aunque la abstención también es un fenómeno político, no se puede seguir viendo con indulgencia. La democracia no se sostiene con espectadores, ni se construye desde el cinismo. Decir “no creo en nadie” mientras se exige un país diferente es, en el mejor de los casos, una contradicción; en el peor, una evasión cómoda.

Quienes salieron a votar hicieron lo que corresponde en una sociedad que quiere futuro: tomaron una decisión y asumieron su papel en la historia. Porque votar no es solo elegir: es también hacerse cargo. Es aceptar que el rumbo del país no es algo que pasa lejos, sino algo que se define con la voluntad de todos.

México no se transforma en automático, ni con slogans. Se transforma con instituciones fuertes, con ciudadanos informados y con participación decidida. Por eso, el valor del voto no radica únicamente en el resultado, sino en el acto mismo de ejercerlo frente a la indiferencia o el desencanto.

Criticar, señalar errores, exigir resultados, todo eso es válido y necesario. Pero hacerlo sin haber votado, sin haber participado, sin haber asumido el mínimo compromiso con la democracia, es colocarse fuera del tablero.

Hoy hay quienes celebran y quienes lamentan. Así es la democracia. Pero todos, absolutamente todos, vivirán bajo las decisiones que este proceso produjo. Y por eso votar no solo fue un derecho: fue un acto de responsabilidad histórica.

Votar no es entregarse a un sistema. Es exigirle. Votar no es obedecer. Es hacerse presente.

A quienes lo hicieron, mi reconocimiento. Porque en medio de la confusión, eligieron participar. Y eso vale más que mil quejas en redes. Así lo pienso, ¿y tú?

PAL