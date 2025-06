Música de acordeón (armonía en la disonancia)

El domingo pasado trabajé dos horas, comí pollo rostizado, pasta y helado, fui al cine. Mientras, era perfectamente consciente de lo que no estaba haciendo y de por qué no estaba haciéndolo. No estaba votando la integración del Poder Judicial porque a) creo que la impartición de justicia no puede obedecer a un proyecto parcial politizado (antes bien, debe trascenderlos todos); y b) creo que el mecanismo puntual de esta elección lo abre a la manipulación no sólo de instancias legales (partidos, empresas) sino, mucho más grave, ilegales (el crimen organizado). Y no estaba en la calle protestando contra ese proceso y aduciendo la muerte de la democracia porque a) creo que nuestra siempre imperfecta y todavía incipiente democracia comenzó su fractura acaso irreversible en 2018 pero también que ésta todavía no ha culminado; b) el discurso de esas protestas da por supuesto que teníamos un sistema de impartición de justicia funcional, lo que difícilmente ha sido el caso; y c) como he argumentado ya, nuestro solipsismo político ha devenido tal que esas manifestaciones son hoy tan de autoconsumo como las del obradorismo institucionalizado.

Antes que sumarme a las protestas de los miles preferí sumarme a la queja tácita de los millones: ese 87 por ciento del padrón que con su silencio espetó a los promotores de la elección un “Esta reforma ni me sirve ni me representa”. La abogada y activista Carla Escoffié parece añadir a esa proclama un elemento adicional, nada irrelevante: “Es más, ni le entiendo” (el fraseo es mío pero pretende resumir un texto suyo, publicado en sus redes sociales).

“La reforma no cambió el Poder Judicial”, argumenta con absoluta lucidez Escoffié: “sólo su proceso de nombramiento. Esas instituciones alejadas, oscuras, jerárquicas que tanto se señalaron siguen igual. Eso no cambió”. A continuación, bien describe el sistema como “confuso”, la eventual participación en el proceso electoral como algo que precisaba “una gran cantidad de tiempo que la mayoría de la población no tiene” –de ahí los tristísimos acordeones– para votar por “decenas de perfiles” de los cuales “no hay mucha información”.

Escoffié se dice anarquista y yo liberal, etiquetas en teoría antagónicas, y sin embargo nos descubro llegando a la misma conclusión desde paradigmas encontrados. Lo frasearé, pues, a mi manera: una vez más, la retórica obradorista de la democratización se traduce en clientelización de facto; no interesa a la ideología en el poder que lo que yo llamo ciudadanía y ellos pueblo (poco importa) adquiera agencia, y menos que goce de una impartición de justicia eficaz; lo importante es que cante al son del acordeón.

“Lo urgente en la justicia sigue pendiente. Lo insufrible sigue intocable”, dice Carla. A ese coro sí me sumo, aun desde la aparente disonancia.

