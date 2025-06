Los ajustes de la presidenta en Veracruz y Durango

En breve reunión celebrada en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum decidió, después de escuchar a Luisa María Alcalde y Rosa Icela Rodríguez, que ocuparía por primera vez y de manera directa, un espacio en su mañanera para tocar un tema político-electoral.

Y es que los comicios municipales celebrados tanto en Durango como en Veracruz (le dijeron a Sheinbaum) no habían sido malos para la 4T, como se estaba comentando en algunos foros, mas aún en la tierra gobernada por Rocío Nahle, donde había argumentos de triunfo.

Fue por eso que la presidenta abordó que los partidos que la habían llevado a Palacio Nacional (es decir, no sólo Morena), continuarían gobernando mayoritariamente en Veracruz a nivel municipal, tanto en población como en número de ayuntamientos, y es así.

El error para la 4T en Veracruz fue permitir que el PT se alejara de la alianza Morena-Verde, y creer que su ausencia no impactaría en los números, o peor aún, que en los “mano a mano entre hermanos” o en el “tiro entre cuates”, en varios municipios, el saldo negativo sería para ellos. ¡Vaya golpe de realidad!

Visto como lo aborda la presidenta (y siendo todavía Morena-Verde y PT hermanos declarados), en términos prácticos el proyecto que arrancó AMLO gobernará 112 de los 212 municipios a partir de diciembre próximo, y con la histórica victoria en el Puerto de Veracruz, a más de 5 millones 100 habitantes.

También destaca el salto de MC en Veracruz hasta la segunda fuerza política (y primera opositora), al arrebatar 41 alcaldías y obtener las bien pobladas Poza Rica, Papantla y Las Choapas. El partido naranja gobernará (sin alianza alguna) a cuando menos un millón 300 mil veracruzanos. MC supo capitalizar la “soltería” del PT, la soberbia de Morena, y que tanto el PRI como el PAN fueran separados.

La presidenta Sheinbaum, en el caso particular de Veracruz, se mostró disgustada porque sus dirigencias nacional y estatal no mantuvieran la unión con el Verde (y principalmente con el PT), pues de haberse conservado la alianza completa, el proyecto cuatroteísta no habría perdido Poza Rica, Papantla y, quizá, hasta pudo cerrar más la contienda en Boca del Río.

Por eso, y a pesar de su abordaje en la mañanera, la presidenta Sheinbaum hará cambios tanto en Veracruz como en Durango, previa charla y acuerdo con Rocío Nahle, Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán.

Veremos qué ocurre, y si de verdad ocurre.

PAL