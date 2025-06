La resistencia

En las Universidades no sólo se expiden títulos. En sus pasillos, aulas, bibliotecas, cine clubes y cafeterías se aprende a debatir, a intercambiar ideas…pero sobre todo, a soñar. Eso que se pierde cuando ingresamos a la vida de lo políticamente correcto, cuando decidimos anclarnos a “la realidad”.

Durante semanas la sala de mi casa se convirtió en un salón de clases en el que varios estudiantes de contaduría concentraron sus esfuerzos en ganar el Maratón Fiscal, una competencia organizada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Sábados, domingos y días festivos, alumnos y profesores de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM buscaron espacio en su agenda para prepararse. Hablaban de impuestos, tarifas y demás términos que nunca había escuchado.

Al final, ese equipo que vi batallar con entusiasmo fue derrotado en la fase preliminar (otro grupo de la UNAM consiguió el triunfo). A una de las participantes (la novia de mi hijo), a la que vi estudiar hasta el cansancio, le dije que no perdiera el entusiasmo.

Ganar, en muchas ocasiones, depende de múltiples circunstancias, querida Pau. No siempre está en nuestras manos. Pero si un día tienes la oportunidad, te recomiendo que leas a Ernesto Sabato. Sus palabras me han ayudado a entender mejor los tropiezos: "No sé cuándo, en qué momento de desilusión Brahms hizo sonar esas meláncolicas trompas que oímos en el primer movimiento de su primera sinfonía. Quizá no tuvo fe en las respuestas, porque tardó trece años (¡trece años!) para volver sobre esa obra.

Habría perdido la esperanza, habría sido escupido por alguien, habría oído risas a sus espaldas, habría creído advertir equivocadas miradas. Pero aquel llamado de las trompas atravesó los tiempos y de pronto, vos o yo, abatidos por la pesadumbre, las oímos y comprendemos que, por deber hacia aquel desdichado tenemos que responder con algún signo que le indique que lo comprendimos".

Ante el asedio a las Universidades soñar sigue siendo una alternativa, ante el panorama sombrío de la precariedad laboral, discutir, plantear soluciones radicales no es una pérdida de tiempo.

POR DANIEL FRANCISCO

Subdirector de Gaceta UNAM

@dfmartinez74

MAAZ