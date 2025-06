La farsa que acabó con la república

Este domingo se consumó una de las páginas más lamentables en la historia democrática de nuestro país. Como lo anticipamos desde Acción Nacional, lo que vivimos no fue una elección auténtica, sino la culminación de una simulación perfectamente orquestada desde el poder para terminar de someter al Poder Judicial y borrar la ya frágil división de poderes en México.

El régimen logró lo que se propuso: montar una puesta en escena para disfrazar de ejercicio democrático lo que, en realidad, fue una operación de control político. Se trató de una “elección” nacida de una reforma ilegítima, construida a partir de una mayoría legislativa artificial y sostenida por presiones, chantajes y componendas. Una reforma que jamás fue discutida con apertura, que se impuso con prisa, y que se diseñó con un solo objetivo, consumar una venganza contra el freno que representó el poder judicial a las regresiones impuestas desde el Ejecutivo y capturar el único poder que aún le ofrecía resistencia a sus abusos.

Lo que vimos en el proceso que dio origen a esta elección fue un cochinero. Un proceso plagado de irregularidades documentadas, con listas manipuladas, comités subordinados al oficialismo, evaluaciones opacas y un descarado uso de recursos públicos para inducir votos. Y por si eso no bastara, durante la jornada vimos el uso del acarreo, de estructuras clientelares, y hasta el reparto de acordeones con nombres sugeridos para que no quedara duda de hacia dónde querían dirigir el voto. Así, ¿para qué votar? Y la gente lo entendió perfecto, despreció y en muchos casos repudió anulando sus votos. Aunque ahora nos quieren convencer de que la elección fue un triunfo y que la decisión de no salir a votar de casi el 90 por ciento del padrón electoral es para celebrarse. Su narrativa se cae a pedazos.

Nosotros desde Acción Nacional lo dijimos con toda claridad: en congruencia con nuestra tradición democrática, nunca vamos a desincentivar el ejercicio del voto. Creemos en la participación cívica y sabemos que hay excepciones dignas entre los finalistas. Hombres y mujeres que, a pesar de todo, podrían ejercer su función con independencia, con honor y con apego al derecho. Pero eso no significa que íbamos a convalidar una farsa. Porque una cosa es defender el voto, y otra muy distinta es prestarse a legitimar una trampa.

Por eso tomamos la decisión institucional de no participar en esta elección como dirigentes partidistas. Porque no íbamos a ser parte del decorado. Porque ir a votar en estas condiciones era hacerle el juego a un gobierno que ya había decidido el resultado desde antes de abrir las urnas.

Hoy el oficialismo presenta una cifra de participación paupérrima del 13% como un triunfo. Pero la realidad es que fue una elección marcada por el desinterés ciudadano, por la desconfianza generalizada y por la certeza de que todo estaba ya resuelto. Aún esperamos los datos oficiales, pero lo que vimos en las casillas habla por sí solo: en su mayoría quienes acudieron a votar fueron adultos mayores, amenazados con perder sus pensiones, ausencia de votantes independientes, y una apatía profunda entre millones de mexicanas y mexicanos que se negaron a prestarse al juego.

Y con razón. Porque esta elección no fue libre, ni justa, ni creíble. Fue el acto final de una estrategia de poder para tenerlo todo: el Ejecutivo, el Legislativo y ahora el Judicial. El siguiente paso será pretender gobernar sin contrapesos, sin límites, sin reglas. Pero desde Acción Nacional no vamos a permitir que eso ocurra sin señalarlo, sin documentarlo y sin enfrentarlo con todas las herramientas que nos da la ley y la democracia.

Estamos seguros que los perfiles seleccionados no lo tendrán fácil. El origen de este proceso los marcará, pero eso no los exime de responsabilidad. Si tienen algo de compromiso con la justicia, con el país y con su propia dignidad, deberán demostrar independencia, imparcialidad y valor para juzgar conforme a derecho, incluso cuando el poder les susurre al oído. Si en verdad desean honrar la toga, no deberán actuar como empleados del gobierno, sino como guardianes de la Constitución.

Lo que está en juego es el futuro de nuestra democracia. Porque cuando una sola fuerza política concentra todos los poderes, cuando el disenso se elimina y la ley se acomoda al capricho del presidente en turno, ya no hablamos de democracia, sino de un régimen autoritario. Y eso, en Acción Nacional, no lo vamos a permitir. Lo vamos a denunciar aquí y ante organismos internacionales —como la OEA, la CIDH, la CPI y el Parlamento Europeo— para denunciar esta simulación.

A partir de ahora, el PAN redoblará su lucha por restablecer la independencia del Poder Judicial. No reconocemos como legítimo un proceso que fue una farsa evidente. Hemos instruido a nuestros grupos parlamentarios a presentar una contrapropuesta integral para derogar esta reforma judicial, y exigiremos la creación de Comisiones Especiales de Vigilancia para investigar los perfiles de quienes hoy resultaron electos, especialmente aquellos vinculados con el régimen o peor, con el crimen organizado.

Sabemos que hay millones de personas allá afuera que quieren un México con instituciones fuertes, con jueces valientes, con justicia verdadera. A ellas les decimos: no están solas. Vamos a seguir dando la batalla. Con firmeza, con responsabilidad, y con la convicción de que un mejor país es posible si no dejamos de luchar por él.

México no necesita más simulaciones. Necesita equilibrios reales, decisiones justas y jueces que no se dobleguen.

Y aunque el régimen celebre su farsa, la dignidad no se vota, se ejerce. Y esa, créanme, sigue y seguirá viva.

POR JORGE ROMERO HERRERA

PRESIDENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

@JORGEROHE



