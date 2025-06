La bomba de acero

EL FANTASMA DE los aranceles recorre el mundo, y si Donald Trump decidió aumentar 50 por ciento en arancel a las exportaciones de acero y aluminio a Europa, China, Canadá y México, será una declaración de guerra en el comercio mundial.

A causa del bajo crecimiento de las economías, la desintegración de muchas cadenas productivas para la exportación, el libre comercio y el T-MEC van a estar heridos de muerte.

El futuro de la economía mexicana depende de la renegociación del T-MEC, porque es la única manera de tener certeza en la inversión productiva, la generación de empleo y las exportaciones.

Los organismos internacionales, como la OCDE, que preside Mathias Cormann, estiman que para México sería un “desastre económico”, porque las exportaciones nacionales no podrían aguantar nuevas sanciones arancelarias de Estados Unidos.

Si esta semana se confirman el aumento de aranceles de 50 por ciento para las exportaciones del acero y aluminio mexicanos, el efecto en las cadenas de exportación será grave, porque varios productos perderán competitividad y podrían salir del mercado.

Es el caso de autopartes, aviones, electrodomésticos, computadoras, componentes para celulares, artículos de cocina, cables eléctricos y productos envasados de aluminio.

El anuncio de los aranceles de Trump provocó reacciones en cadena dentro y fuera de Estados Unidos; por ejemplo, los precios del acero aumentaron 54% y el acero laminado, 7.4 por ciento.

Las armadoras alemanas, como Volkswagen, que preside Oliver Blume; BMW, al mando de Oliver Zipse, y Mercedes Benz que lleva Ola Källenius, buscan negociar directamente con Estados Unidos.

El gobierno del Reino Unido trata de negociar directamente, con la Oficina de Representación Comercial, los aranceles de aluminio y acero británico, y la Comisión Europea se reunirá, este miércoles, con Jamieson Greer para llegar a un acuerdo que responderá con aranceles por un valor a los 24 mil millones de dólares.

Por ello, los expertos en negociadores internacionales recomiendan que Claudia Sheinbaum debe ir a la reunión del G-7, a Alberta (15 al 17 de junio), para encontrarse con el premier de Canadá, Mark Carney, y con el Jefe de la Casa Blanca, Trump, para desactivar todas las bombas arancelarias posibles y empezar a construir un nuevo T-MEC.

En otro frente, no menos importante, el político, está confirmada la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que posiblemente ocurrirá antes del 15 de junio.

La presidenta informó que el 9 y 10 de junio estará el subsecretario Christopher Landau.

Se sabe que el exembajador de Estados Unidos en México durante el primer gobierno de Trump es el artífice de la política exterior hacia América Latina y quien pusiera al embajador Ronald Johnson en nuestro país.

El subsecretario Landau trae en su agenda los temas de seguridad fronteriza, combate al tráfico de drogas a través de la desarticulación de los cárteles y migración, por ello es que es previsible reuniones con el secretario Omar García Harfuch, Rosa Icela Rodríguez, Raymundo Morales, de Marina, y Ricardo Trevilla, de Defensa.

El exembajador conoce la importancia que tiene el comercio bilateral, y va a ayudar mucho a hacer más fluidas las exportaciones mexicanas.

AL FINAL NO fue Sara Irene Herrerías, sino el abogado indigenista Hugo Aguilar el que garantizará una transición suave y controlada desde Palacio Nacional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer fue formalmente electo, tras el fin del conteo en el INE, que preside Guadalupe Taddei. Hubo una operación electoral para evitar que la presidencia quedara en manos de la ministra Lenia Batres, al menos durante los dos primeros años del gobierno de Claudia Sheinbaum, fundamentales para bloquearle el camino al ala dura de la 4T, no necesariamente afín a los intereses y proyecto de la doctora. Aguilar presidirá la Corte en el bienio 2025-2026, Lenia en el 2026-2028 y la ministra Yasmín Esquivel en el 2028-2030. El cierre va a ser estratégico para la Presidenta, y le tocará a quien en un momento dado fue considerada para darle todo el respaldo para encabezar la Corte este mismo año. Yasmín, pese a todo, goza de la confianza de Sheinbaum y será una aliada importante en la fase final de su administración. A Loretta Ortiz le tocará presidir la Corte en el “séptimo año”, 2030-2032, un año igualmente sensible para los expresidentes, en este caso, para la primera expresidenta de México.

FUE LA HISTÓRICA luchadora social, Ifigenia Martínez, la que tuvo la mala idea de recomendar, en noviembre de 2021 a Andrés Manuel López Obrador, a Jesús de la Fuente para presidir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Ambos eran viejos conocidos en las aulas de la UNAM. Jesús ha resultado tan incompetente, que los estragos que se viven ahora mismo en el regulador se salieron de control. Lo inaudito es que en este nuevo gobierno siga al frente. El jueves de la semana pasada, De la Fuente desatendió una audiencia ante el Juez Gustavo Aquiles Villaseñor para desahogar la carpeta de investigación FED/CDMX/5ZN/0005387/2024, por ejercicio de la posición que ostenta sin cumplir los requisitos de ley. Pero eso es lo de menos. El viernes pasado acudió a la oficina del secretario de Hacienda, Edgar Amador, para evaluar la situación de la sociedad financiera popular CAME, el nuevo escándalo financiero, y se terminó haciendo de palabras con Eugenio Laris y Armando Martínez, vicepresidente de supervisión de Sofipos y director general de supervisión de Sofipos, respectivamente. “Les pido de favor que antes de que vengan a mi oficina arreglen antes sus problemas”. El tema es que De la Fuente ya es insostenible: nadie le hace caso. Y si no, vea a las otras dos vicepresidentas, Aurora Cervantes y Lucía Buenrostro, peleando el relevo de Jesús. ¿Y los regulados? Bien, gracias.

LOS QUE SIGUEN creciendo fuerte en los parques industriales son los de Finsa, que capitanea Sergio Argüelles. Este grupo que arrancó operaciones en 1977 hoy día administra uno de los portafolios más grandes de América Latina. Posee, a la fecha, 28 desarrollos en 70 localidades de la República Mexicana y va por más, con la mira puesta en las oportunidades de crecimiento del nearshoring y el Plan México. Acaba de obtener una línea de crédito del BBVA, que comanda Eduardo Osuna, por la friolera de 500 millones de dólares. El objetivo de Argüelles es seguir comprando a terceros más naves industriales y mantenerlos como inquilinos, en una operación de sale & lease back.

A PROPÓSITO DE sales & lease back, el que va viento en popa es el de Bayer para vender su icónico corporativo de Miguel de Cervantes Saavedra 259, en la colonia Granada de la CDMX. El laboratorio alemán que dirige aquí Manuel Bravo ya circuló la propuesta entre los potenciales interesados. La compañía intenta colocar un terreno de unos 12 mil metros cuadrados en el que están tres edificios. El que ocupa sus oficinas es el más grande, de unos nueve mil 800 metros, más otro par de unos tres mil y 500 metros, respectivamente. Bayer se quedaría como inquilino. La operación oscila entre 90 y 100 millones de dólares. Grupo Gigante, de Ángel Losada, y Grupo Sordo Madaleno, de Javier Sordo Madaleno, son los favoritos.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

