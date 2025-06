Desalojo del Foro “Alicia”, nadie dice la verdad

Han transcurrido 4 días desde el controversial desalojo del Multiforo “Alicia” en el que participaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, elementos de la Guardia Nacional y efectivos del Ejército Mexicano y las autoridades involucradas, desde la alcaldesa en Cuauhtémoc hasta la presidenta de la República, pasando por la jefa de Gobierno de la capital del país, solo se han dedicado a condenar y reprobar los lamentables hechos, así como declarar que “no fue correcto”, que es “injustificable” y que “se va a investigar”; que serán revisados los protocolos de actuación en materia de seguridad en la CDMX.

De las tres instancias de gobierno antes mencionadas, la única que ha mostrado cierto avance en el esclarecimiento del incidente es la jefa de Gobierno de la CDMX, quien dijo que los 2 mandos que tomaron la decisión de desalojar dicho inmueble ya fueron separados de su cargo, sin embargo no ha dicho quiénes son, su grado y cuál es su situación jurídica y/o administrativa.

Las autoridades restantes, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, se encuentran aún en la fase de control de daños, sin reparar en que el daño a la imagen de los que juraron que jamás iban a reprimir a nadie, está hecho.

Dicho en otras palabras, las autoridades responsables del desalojo del Multiforo “Alicia” no han dicho mentiras, pero tampoco han dicho la verdad, como apostando al olvido.

Al respecto habrá que recordar que una de las razones por las cuales en 1999 fue creada la Policía Federal Preventiva y en 2009 la Policía Federal, sin apellido alguno, era para que en caso de que fuera necesario apoyar a las autoridades estatales y municipales en materia de seguridad pública no apareciera el Ejército Mexicano con sus fusiles, uniformes y cascos verde olivo en primera fila, ya que eso daña la imagen de las Fuerzas Armadas y cuidarla debería ser una prioridad para cualquier gobierno de cualquier color, con mayor razón de aquellos que criticaron los hechos del 2 de octubre de 1968 y lo hicieron parte de su narrativa, incluida la figura de los “granaderos”.

Un ejemplo de eficiencia fue el desalojo de las instalaciones de Ciudad Universitaria el 6 de febrero de 2000 por parte de la PFP, cuando las imágenes difundidas fueron las de una corporación de policía atendiendo un mandamiento judicial para restituir a los estudiantes su derecho a la educación, siendo rector de la UNAM el hoy Secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente, quien junto con el presidente Ernesto Zedillo avalaron políticamente dicha operación.

Tal vez la tardanza en esta ocasión se deba a que no encuentran al mando policial local de la Ciudad de México idóneo para sacrificarlo y que todo acabe ahí y en la medida de que otros hechos ocupen la conversación mediática se irá olvidando, sin

embargo la “infección” permanecerá y en cualquier momento podría escalar del dedo a la mano o alguna otra parte del cuerpo en términos metafóricos.

A lo mejor no quieren repetir lo sucedido en los tiempos del ex presidente Ernesto Zedillo, cuando el secretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, el extinto David Garay Maldonado, fue cesado de su cargo luego de que policías capitalinos se vieron involucrados en un altercado con profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) de Oaxaca el 28 de mayo de 1996 sobre Av. Chapultepec de la CDMX.

En caso de que la salida fuera otra, una de ellas podría ser bajar el volumen y protagonismo a las Fuerzas Armadas en términos de atención de protestas sociales o concentraciones masivas que requieran la presencia de la policía uniformada, pero no del Ejército Mexicano o Policía Militar.

No estaría mal que gradualmente la Guardia Nacional vaya ocupando su verdadero lugar en el organigrama del Gabinete de Seguridad del gobierno federal ya que en sus comunicados le otorga el mismo status que el de la SSPC, SEMAR, FGR y la propia SEDENA, como si se tratara de una dependencia con la misma jerarquía (secretaría de Estado) y no dependiera de ésa última, al igual que el Ejército Mexicano y Fuerza Aérea como las restantes dos fuerzas armadas. Basta ver los logotipos plasmados en dichos comunicados, en ellos aparece el de la GN pero no el de la Armada de México cuando ambas ocupan el mismo lugar en el organigrama dentro de la DEFENSA y MARINA, respectivamente.

Pero volviendo al desalojo del Multiforo “Alicia”, a quién se le ocurrió que era una buena oportunidad para lucir la coordinación interinstitucional y mostrar los fusiles del Ejército Mexicano para disuadir a la gente que se dio cita para escuchar al músico español de origen vasco. Si esto no se aclara en breve ante la opinión pública y tampoco se difunden internamente los “nuevos” protocolos de actuación en materia de seguridad pública, a alguien más se le puede ocurrir repetirlo.

POR FACUNDO ROSAS R.

EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

@FACROSAS

MAAZ