Sin medición no hay justicia: el peligro de desaparecer el Coneval

La desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) no es solo una decisión administrativa: es un retroceso monumental en la lucha contra la pobreza y la desigualdad en México. Sin medición, no hay manera de saber si las políticas públicas funcionan. Sin datos, no hay cómo exigir cuentas. Sin evaluación, todo se vuelve discurso.

El Coneval nació en 2005 como respuesta a una demanda urgente: saber con precisión cuántas personas viven en pobreza en México, cómo se distribuye la desigualdad y si las políticas sociales están teniendo algún impacto real. Desde entonces, se convirtió en un referente nacional e internacional en medición de la pobreza multidimensional, algo que va mucho más allá de los ingresos y que incluye también el acceso a salud, educación, seguridad social, vivienda y alimentación.

Gracias a su trabajo, hoy sabemos, por ejemplo, que en 2022 había 46.8 millones de personas en situación de pobreza en México, es decir, el 36.3% de la población, según sus propios datos. De ese total, 9.1 millones viven en pobreza extrema. ¿Qué significa esto? Que no cuentan ni con lo básico para sobrevivir: ni alimentos suficientes, ni servicios de salud, ni una vivienda digna.

También sabemos que entre 2018 y 2020, la pobreza aumentó en 3.8 millones de personas, en parte por la pandemia, pero también por decisiones gubernamentales que recortaron programas y cancelaron apoyos sin una política clara de sustitución. Y fue el Coneval quien lo advirtió, con base en evidencia.

Por eso, la intención de desaparecer este organismo o debilitarlo -como ya se ha hecho al recortar su presupuesto, despedir personal y centralizar funciones- no puede leerse más que como un atentado contra la transparencia. Es un acto deliberado para que no se sepa, para que no se note, para que no se reclame.

Y el Coneval no es el único caso. En el mismo camino, ya desaparecieron o debilitaron programas educativos clave, como las escuelas de tiempo completo (que beneficiaban a 3.6 millones de niños y niñas, especialmente en zonas marginadas), y las estancias infantiles, que atendían a más de 300 mil menores y permitían a miles de madres trabajar. El programa de Escuelas de Tiempo Completo, que también era evaluado y mostrado como exitoso por el Coneval, dejó de operar en 2022, con la justificación de entregar recursos de forma directa a los planteles. Pero los datos indican que su eliminación afectó el rendimiento académico y la nutrición de millones de estudiantes.

Hoy, México tiene menos maestros, menos cobertura educativa y menos apoyo a los que menos tienen. La SEP reconoce un déficit de más de 100 mil maestros en nivel básico, particularmente en zonas rurales e indígenas. Sin datos duros y sin instituciones independientes que los analicen, estas cifras se perderán en el limbo de la opacidad.

¿Quién gana con un país sin evaluación, sin monitoreo, sin rendición de cuentas? La respuesta es obvia. Pierden las comunidades, pierden los niños, pierden los más pobres. Pierde el país.

La desaparición del Coneval es una afrenta al derecho a saber. Y cuando no sabemos, no podemos exigir. Y cuando no exigimos, lo perdemos todo.

---

Recuadro: ¿Qué hacía el Coneval?

Medía la pobreza multidimensional (ingreso, salud, educación, vivienda, seguridad social y alimentación).

Evaluaba programas sociales, como Prospera, Escuelas de Tiempo Completo o estancias infantiles.

Publicaba informes independientes y técnicos.

Sus datos eran públicos, comparables y utilizados por académicos, organizaciones civiles y gobiernos.

Cifras clave:

46.8 millones de personas en pobreza (Coneval, 2022).

9.1 millones en pobreza extrema.

3.6 millones de niños y niñas afectados por la eliminación de Escuelas de Tiempo Completo.

300 mil menores sin acceso a estancias infantiles.

Déficit de más de 100 mil maestros en educación básica (SEP, 2023).

