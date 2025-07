Seguridad emocional: el nuevo KPI del liderazgo empresarial

Estamos acostumbrados a que de manera tradicional el éxito organizacional se ha medido con indicadores fríos: ventas, eficiencia operativa, cumplimiento de metas. Sin embargo, en la nueva realidad empresarial, volátil, ambigua y emocionalmente exigente, emerge un nuevo factor decisivo que hasta hace poco no aparecía en los tableros de control: la seguridad emocional de nuestros equipos.

Este no es un tema “blando” ni decorativo. Se trata de una ventaja competitiva tangible. En más de dos décadas en este sector me ha tocado ver cómo las empresas que priorizan el bienestar emocional logran mejoras en producción, reducen niveles de estrés crónico y experimentan aumentos significativos en la innovación, el compromiso y la fidelización de talento.

La pregunta ya no es si debemos cuidar el estado emocional de nuestras personas, sino cómo lo medimos y qué hacemos con esa información. Porque hablar de productividad e innovación sin incluir la salud mental de los equipos es como cocinar sin sal: algo esencial está ausente.

Los datos lo respaldan, empresas que adoptan un enfoque proactivo en salud mental pueden lograr un retorno de 1.6 a 2.2 veces por dólar invertido, sin embargo, solo el 26?% de los líderes crean ambientes que promueven la seguridad psicológica, pero cuando esto ocurre, se eleva la productividad, la innovación y la adaptabilidad.

Y aquí entra otro concepto clave: la seguridad psicosocial. Que ha sido definida como la percepción compartida de que un equipo es un espacio seguro para asumir riesgos, preguntar, equivocarse y proponer sin temor a represalias. En ambientes así, las ideas fluyen, los errores se convierten en aprendizajes y el sentido de pertenencia se fortalece.

Como líderes, no necesitamos tener todas las respuestas, pero sí debemos generar las condiciones para que nuestra gente se sienta vista, escuchada y valorada. No se trata de protegerles del cambio, sino de acompañarles emocionalmente en medio del mismo.

Eso implica revisar nuestras prácticas: ¿fomentamos la escucha activa? ¿Reconocemos el esfuerzo más allá del resultado? ¿Cuidamos los espacios de desconexión digital?

También significa dar un paso al frente cuando el equipo lo necesita. Como líder, no me interesa la perfección, sino la presencia. Ser cómplice del proceso, estar disponible para lo que no se dice en los correos, acompañar cuando hay tensión, y celebrar cuando hay logros. Incluso si eso implica, literalmente, traer las hojas o sacar las copias.

Porque al final, el liderazgo no se mide por el número de decisiones que tomas, sino por el nivel de confianza que eres capaz de cultivar. Y hoy, más que nunca, debemos empezar a ver la seguridad emocional como el nuevo KPI que rija el liderazgo empresarial.

Estrella Vázquez, CEO de Time2Grow

Estrella Vázquez es emprendedora serial, consultora especializada en la gestión de talento y capital humano, y fundadora y directora general de Time2Grow, una alianza de servicios integrales conformada por las empresas mexicanas: Factor RH, Time2Business (T2B) y Skills2Work (S2W).