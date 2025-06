Lecciones desde el cono sur en lavado de dinero y transparencia

El anuncio de esta semana del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre el presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado de dos bancos y una casa de bolsa mexicana ha puesto la lupa nuevamente sobre el lavado de activos en el país. Si bien es cierto que uno de los puntos positivos de los respectivos anuncios del Tesoro y Hacienda fue el reconocimiento al intercambio de información y sólida relación intergubernamental, la respuesta por parte del gobierno mexicano ha evidenciado cómo los temas de seguridad vis-a-vis Estados Unidos operan generalmente con una lógica reactiva en detrimento para México.

En su comunicado, la Secretaría de Haciendo explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó “ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho”. Dada la atención renovada sobre el tema de lavado de activos, México está ante una oportunidad de cumplir con esta instrucción y mejorar su rendición de cuentas, siguiendo buenas prácticas de países como Argentina y Chile.

En mayo de este año, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de Argentina publicó el informe “Condenas de lavados de activos: informe estadístico”. Este ejercicio, por ejemplo, permite conocer cuántas sentencias condenatorias se dictaron entre 2019 y 2024—91—y consultar información relevante como las provincias donde se dictaron las sentencias y el análisis sobre los delitos precedentes—“aquellos que originan los activos que se intentan ocultar o dotarlos de apariencia lícita”. En el caso argentino, 65% de las sentencias condenatorias tuvieron como delito precedente el narcotráfico.

Por su parte, la Unidad de Análisis Financiero de Chile también publica información sobre los casos de sentencias condenatorias por lavado de activos, agrupados por delitos precedentes (base en la terminología chilena) y con información sobre conexiones internacionales y señales de alerta detectadas.

Ambos documentos son accesibles no sólo porque pueden consultarse sin mediar una solicitud de acceso a la información sino porque el lenguaje utilizado y los formatos de los documentos también permite que personas no expertas pero interesadas en el tema puedan conocer mejor la capacidad estatal de identificar y localizar activos de procedencia ilícita. Es decir, no es un ejercicio exclusivamente intelectual sino central en la rendición de cuentas.

Según datos generados por México en colaboración con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el tráfico de drogas generó entre 2015 y 2018 $12 mil millones de dólares promedio por año. En un país donde se estima esta cantidad de flujos financieros ilícitos (a los cuáles habría que sumar otras actividades criminales además del narcotráfico) informes como los publicados por Argentina y Chile no son un lujo sino una necesidad.

La Unidad de Inteligencia Financiera en México publica tipologías y comparte datos útiles en sus informes de labores, no obstante, hace falta dar este paso adicional para tener un panorama claro sobre la capacidad estatal en México para identificar y judicializar casos vinculados con lavados de activos. Sin lugar a duda, la UIF está en condiciones de generar estos productos a la luz de la información que genera e incluso los premios que ha recibido por parte del Grupo Egmont. Esta rendición de cuentas es primeramente de interés nacional y un insumo clave y proactivo en las siguientes conversaciones (que sabemos llegarán) con el gobierno de Estados Unidos.

Cecilia Farfán Méndez*

*La autora forma parte de la Unidad de Estudio y Reflexión de Cumplimiento de la ley, Cooperación en Seguridad, Delincuencia Transnacional Organizada del COMEXI.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de la autora.

EEZ