El matrimonio infantil: un acto anunciado de violencia sistemática contra las niñas

Recientemente circuló en redes sociales y medios de comunicación un hecho profundamente alarmante: una lista con treinta niñas de entre diez y doce años, originarias de distintos estados del país, que fueron entregadas en matrimonio a hombres significativamente mayores -en algunos casos, con más de cinco décadas de diferencia de edad-. Este hecho, más allá de su crudeza, debe encender todas las alarmas en una sociedad que aspira a erradicar las múltiples formas de violencia que sufren las niñas y adolescentes.

El matrimonio infantil o la unión forzada no es una tradición ni una costumbre cultural que debamos preservar. Es, lisa y llanamente, una forma de despojo de los derechos más fundamentales de las niñas. Es la negación de su dignidad, de su derecho a elegir, de su autonomía, de su salud, de su educación y de su futuro. Es una forma de violencia estructural que se perpetúa en nombre de “usos y costumbres” o necesidades económicas. Pero, sobre todo, es una violación de derechos humanos y, en muchos casos, constituye delitos como la pederastia, la trata y el abuso sexual.

Detrás de estos matrimonios o uniones forzadas hay historias de impunidad: hombres adultos que deberían ser denunciados ante el Ministerio Público, padres que entregan a sus hijas como si fueran parte de su patrimonio familiar, comunidades que normalizan la transacción económica de niñas a cambio de una dote o promesa de “mejores condiciones de vida”. Pero, ¿quién protege a estas niñas?, ¿quién les garantiza acceso a la justicia?, ¿qué instituciones están presentes para ellas?

Según datos de la Secretaría de Salud, una de cada cinco niñas en comunidades indígenas continúa casándose o uniéndose antes de los 15 años. Esta realidad, lejos de erradicarse, se mantiene gracias a una combinación letal de pobreza, desigualdad, falta de educación y ausencia de instituciones que las protejan. No basta con leyes que prohíban el matrimonio infantil si no se cuenta con mecanismos efectivos de vigilancia, denuncia y reparación.

Me indigna profundamente que como sociedad condenemos -con razón- la violación sexual de niñas por parte de adultos, pero toleremos una práctica milenaria que normaliza la violencia sexual sistemática en nombre del consentimiento familiar. Porque no hay consentimiento posible de una niña de 10, 11 o 12 años. Lo que hay es abuso, sumisión, cosificación. Y eso no es cultura: es violencia.

Sabemos que estos matrimonios ocurren en contextos profundamente desiguales. Pero la pobreza no puede seguir siendo excusa para entregar a una niña. La solución no es casarla, la solución es garantizarle acceso a educación, salud, protección social, oportunidades y libertad. El Estado debe intervenir con políticas integrales que garanticen condiciones dignas de vida para las niñas y sus familias. Se están haciendo esfuerzos desde el gobierno federal, estados y algunos municipios, pero estas políticas disgregadas deben articularse.

Desde el SIPINNA, y en el marco del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA), uno de nuestros principales ejes es la erradicación del matrimonio infantil, articulando esfuerzos con todos los niveles de gobierno y la sociedad civil. No podemos seguir trabajando de forma aislada. Es urgente construir una estrategia nacional única, consensuada y contundente, que involucre a gobiernos estatales y municipales, y que se acompañe de campañas de sensibilización en comunidades donde esta práctica aún se considera legítima.

Celebro el trabajo de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), especialmente en su acercamiento con comunidades indígenas. Pero necesitamos hacer más, con mayor profundidad, con presupuesto suficiente y con enfoque de género y derechos humanos.

La Presidenta de la República ha propuesto como uno de los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo el combate a la pobreza. En esa línea, toca a las instituciones del Estado en los tres niveles de gobierno y autoridades judiciales garantizar que ninguna niña más sea entregada como pago de una deuda, promesa de bienestar o reafirmación de una cultura patriarcal.

Es tiempo de actuar. No podemos permitir que el futuro de miles de niñas se siga negociando como si fueran objetos. Las niñas tienen derecho a ser niñas. Tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, su vida y su destino. Defender su libertad no es una opción: es un mandato ético, legal y civilizatorio.

POR LORENA VILLAVICENCIO

FEMINISTA, ABOGADA, EXDIPUTADA FEDERAL Y ACTUAL TITULAR DEL SIPINNAPAL

