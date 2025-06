Banxico les cerró el SPEI…

En la mañana y mediodía del miércoles 25 de junio, apenas minutos después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos diera a conocer que señalaba a CI Banco, a Intercam y a Vector Casa de Bolsa como instituciones sujetas de interés por lavado de dinero y por facilitación de transacciones a organizaciones de narcotraficantes, en el Banco de México se tomó una decisión draconiana e inusitada. La institución que gobierna Victoria Rodríguez Ceja ordenó el cierre del SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) para cualquier tipo de transacción a esas instituciones. La orden fue unilateral y entró en vigor velozmente, sin consultar a la Secretaría de Hacienda de Edgar Amador.

La orden de Banxico, probablemente bien tomada dada la gravedad y riesgos potenciales de la acusación, ocurría en paralelo mientras, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum encolerizaba por enterarse, al mismo tiempo que todos los mexicanos, de la funesta noticia para el sistema financiero. Hubo momentos de extrema tensión, de acuerdo con personas que atestiguaron el estrés que se vivía en el Centro Histórico.

Las cosas no pararon ahí. En cuestión de minutos, también, todas las líneas de crédito de CI Banco y de Intercam quedaron paralizadas. Ninguna institución financiera internacional estuvo dispuesta a abrir la llave del dinero. Esto fue lo que, hacia el cierre de esa jornada, orilló a la Comisión Nacional Bancaria, al propio Banxico, a Hacienda y al IPAB a decretar la intervención temporal de las instituciones.

Para aliviar la situación, a fin de que en la mañana del jueves 26 no ocurriera una corrida masiva de clientes de CI Banco y de Intercam, el equipo financiero del gobierno empezó a hacer llamadas frenéticamente a bancos nacionales quienes, en teoría, sí estarían dispuestos a abrir líneas crediticias a los bancos señalados. Esta premisa se fundamentaba en que los bancos nacionales no temerían transaccionar con los acusados, por no ser sujetos de la jurisdicción del Departamento del Tesoro. Funcionó.

El cierre del SPEI duró solo algunas horas para CI Banco e Intercam y, hasta donde se sabe, para el jueves 26 ya estaba

FIAT

Fiat lanzó el primer vehículo que incorpora material reciclado equivalente a 140 envases de bebidas. El componente lleva por nombre PolyAI y es “una combinación de polímeros y componentes de aluminio recuperados durante el reciclaje de envases de bebidas”. El auto es el Fiat Grande Panda. Las empresas colaboradoras de la tecnología fueron Tetra Pak y Lalo Compound. El material reciclado resultó muy competitivo en calidad y precio, y fue utilizado en partes muy visibles del interior del vehículo, para demostrar “claramente su potencial estético”. Notorio.

EEZ