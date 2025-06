Todos perdieron

La jornada electoral del fin de semana dejó varios mensajes sobre la mesa: los partidos tradicionales siguen sin conectar con la ciudadanía. Morena fracasó en su intento por movilizar al electorado en la elección judicial, en tanto que PRI y PAN, ahora aliados, celebran triunfos menores como si no hubieran gobernado el país entero durante décadas.

En Veracruz, donde votó casi 50% del electorado, de acuerdo al PREP, hasta el momento Morena y sus aliados ganaron 84 de los 212 municipios en juego. El PRI, que alguna vez fue amo y señor del estado, apenas logró 23, mientras que el PAN se quedó con 34. ¿Y eso lo celebran? Después de 72 años del PRI en el poder y dos sexenios presidenciales del PAN, ahora su máximo logro es disputar Boca del Río, pichicateando el poder que alguna vez los tuvo en la cima.

Y mientras estos dos partidos reparten culpas y mantienen discursos reciclados, Movimiento Ciudadano gana terreno. En Veracruz -donde su fundador, Dante Delgado, dejó huella- MC va paso a paso, sumando municipios y capitalizando el hartazgo ciudadano. Esta vez superó al PRI y al PAN: logró 41 municipios, colocándose como la segunda fuerza política del estado. Sin estructuras históricas, sin escándalos estridentes y con una apuesta al voto joven y al desencanto generalizado.

En Durango, donde la participación fue de 44.7%, la historia se repitió con matices. La alianza PRI-PAN ganó los dos municipios más importantes: la capital y Lerdo. Un golpe duro para Morena, que durante meses operó con Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de su partido. “Andy” recorrió el estado, armó estructuras y vendió la idea de que Morena se quedaría con todo. Pero no fue así. Morena, por sí sola, sólo ganó un municipio. El hijo del ex presidente no logró convencer. ¿Qué hizo en meses?

Y una vez más, Movimiento Ciudadano apareció en el mapa: se convirtió en la tercera fuerza política del estado. Mientras los grandes partidos se distraen con sus viejas batallas, MC sigue recogiendo ese voto lastimado, agraviado, huérfano de representación.

Digamos que en ambos estados la participación fue mediana, pero no entusiasta. Fue un voto tibio, de trámite.

Y del otro lado, la tan cacareada elección judicial apenas logró 13% de participación. Morena, que lleva meses en giras de afiliación prometiendo diez millones de nuevos militantes, y ni así logró convencer por lo menos a los suyos de salir a votar. ¿Dónde están los resultados de esos recorridos?

Aquí no hay triunfos que presumir: todos pierden. Morena no motivó. PRI y PAN siguen sin entender el mensaje de 2018. Y en medio del desgaste general, Movimiento Ciudadano avanza.

Rumbo a 2027, el mapa se empieza a redibujar: el voto de castigo ya no regresa a sus antiguos dueños… y el partido naranja se perfila como el destino de una generación que no olvida, pero quiere algo distinto.

En Corto.- CHOQUE POR EL AGUA: UAEH SE DEFIENDE. La tensión entre la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales de Hidalgo (CAASIM), escaló: el organismo reclama un adeudo por más de 45 millones de pesos, pero el rector Octavio Castillo lo niega. Asegura que no hay sentencia que obligue a pagar esa cantidad y que la universidad cubre puntualmente su consumo. Además, admitió que ni siquiera conoce al titular de CAASIM y que no ha habido ningún intento de diálogo.

El conflicto, hoy en tribunales, se mantiene bajo un amparo que impide cortar el agua en espacios académicos, pero no resuelve el fondo del problema. Lo que queda claro es el deterioro institucional: dos entes públicos enfrentados, sin comunicación, y una comunidad universitaria en medio. Si hay deuda, que se acredite. Si no, que se deje de usar el agua como presión política.

