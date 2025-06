Poesía cromática

Hace unos días me vi en la necesidad de salir por pintura para adornar una zona de mi departamento francamente pálida. Para solucionar el problema, acudí al Comex más cercano sin considerar el vértigo cromático que me esperaba en su extenso catálogo de pigmentos y, para mi sorpresa, lo que parecía una simple tarea se fue convirtiendo poco a poco en un callejón sin salida.

En cierto sentido, elegir un nuevo color para el hogar es muy parecido a elegir un nuevo perfume para el cuerpo: mientras más pasamos viendo y oliendo nuestras alternativas, más comienzan a asemejarse entre ellas. Al cabo de unas cuántas ojeadas por el catálogo, las diferencias entre tonos y matices se difuminan, y el ojo empieza a vislumbrar lo que el azul puede tener de verde o incluso lo rojo que puede llegar a ser el café. Tras minutos de inspección, presiento que los pigmentos se traslapan y mudan de piel hasta que me parece imposible reconocer diferencias notorias entre la melancolía que desprende el morado y la suavidad serena del amarillo.

Sin embargo, el desafío de elegir un color en Comex no es meramente visual, sino también retórico. Además de provocar un vértigo cromático, el catálogo de Comex nos descoloca al renombrar con ironía cada tono presente en el espectro. De un momento a otro, lo que podría ser referido como “azul cielo” afuera de la tienda, de pronto es conocido como “suspiro” dentro de ella. Al parecer, Comex no solo ofrece pintura, sino metáforas enlatadas donde el rojo tinto tiene la oportunidad de transformarse en “secreto“, el marrón en “epopeya“ y el azul marino en “pensamiento“.

Afortunadamente para mí, lo que empezó como una simple labor doméstica terminó por convertirse en un gozo sinestésico que me permitió ver con nuevos ojos las mismas palabras y los mismos colores de siempre. Desafortunadamente, a pesar de que la experiencia fue genuinamente reveladora, el vértigo cromático me impidió tomar una decisión y mi muro permanece en blanco. Pero, ¿qué importa? Si algo me ha enseñado Comex es que siempre podemos renombrarlo.

POR TOMÁS LUJAMBIO

