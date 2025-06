Gobierno extorsionado; gobierno pagador

Es una pena. Una verdadera pena. Por una vez, por una vez parecía que el gobierno no se iba a doblar, que iba a aguantar un poco más. Algo así como lo hicieron todos los ciudadanos de la CdMx que tuvieron que aguantar y sufrir a los revoltosos de la CNTE. Y no, nadie esperaba que hubiera violencia de por medio. No estoy hablando de eso. Solo que, ahora sí, los de la Coordinadora se cansaran, entendieran que no podrían extorsionar al gobierno con sus plantones y que esto iba a cambiar. Triste despertar.

800 millones de pesos fue lo que les dieron a un puñado de gente de la CNTE. ¿Soborno, rescate, pago por extorsión? No. Algo más triste: la liberación después de un secuestro. Porque con plantones, toma del aeropuerto, cierre de vialidades, los de la CNTE tenían secuestrada a la capital del país. “Liberaron” a la CdMx, dejando un rastro de basura y de frustración. La basura tardará unos días en ser limpiada; la frustración se quedará anidada en todos.

Menudo rendimiento por su “paro”. Por quince días a la intemperie, ciertos individuos -porque no es la Coordinadora en su conjunto- se llevan 800 millones de pesos. Poco más de 53 millones de pesos al día.

Los maestros no verán ese dinero pagado; irá directito a uno que otro “líder”. Los educandos van al final de las prioridades; no exagero. Quienes debieran ser las personas más cuidadas, poco o nada importan. Ni porque perdieron clases (al menos medio mes); ni porque sus maestros y la SEP los toman en cuenta.

¡Pero el dinero lo pagó el gobierno! Y no fue dado precisamente para pedir mejores clases, más horas de los maestros en las aulas; vamos, ni siquiera para que los de la CNTE tomen cursos de actualización en las nuevas enseñanzas. Los 800 millones no llevan etiquetada una razón, ni un programa a realizar. Solo que dejaran libre la Ciudad de México. El dinero servirá para que se enriquezcan cinco o siete individuos. No más.

Nótese. No digo que sea la primera vez que la CNTE extorsione al gobierno federal. Pero sí que éste pague, ¡y rápido y de manera pública! Esperaba que eso fuera diferente con el obradorismo (ahora claudismo). Tal vez por el tiempo que desquiciaron la ciudad. Quizá porque no se vio a la presidenta dar su brazo a torcer para atenderles.

Después de recibir los millones no etiquetados por parte del gobierno, dejan sus campamentos y las calles. Sus líderes ganan, los maestros se pasearon, algunos se enfermaron ante las inclemencias del tiempo; los capitalinos perdieron tiempo, los negocios del Centro perdieron ingresos. A ellos, el gobierno les sigue exigiendo el pago de impuestos. A ellos que trabajan nadie les regala nada; solo les quitan.

Realmente perdimos todos quienes pagamos impuestos; no veremos ese dinero invertido en nuevas escuelas, en mejorar otras; tampoco en hospitales o medicinas. Solo atestiguamos cómo se los regalaron a una banda de extorsionadores profesionales, quienes nunca tendrán que brindar cuentas sobre lo que hicieron con ese dinero.

Pero hay unos que pierden aún más: los alumnos olvidados por sus maestros y por el gobierno. A ellos nadie les repone el tiempo perdido, las enseñanzas nunca vistas. Y lo peor, la “educación” nunca recibida. Porque el ejemplo dado por sus maestros, el pésimo ejemplo, se convierte para ellos patrón y modelo de vida. No trabajar, pero sí jorobar la vida de los demás ciudadanos para chantajear, extorsionar e intimidar.

De hecho, la CNTE jugó “más sucio” que otras veces. Se sabía que la Coordinadora estaba lista para boicotear la elección que recién tuvo lugar con una baja participación. Por momentos, se creyó que les convendría echarles la “culpa” de tan baja participación, y no regalarles 800 millones de pesos...

Ya con el dinero en la bolsa, los maestros de la sección 22 acordaron levantar su paro laboral (así le llamaron) de la CdMx. El asunto es que ya se saben el camino y seguramente volverán a la cargada como tantas otras veces.

Es una lástima, priistas, panistas y la 4t han sido extorsionados por la CNTE y les han pagado. Así la educación y los maestros en el país.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

