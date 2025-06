Cuando votar también es hacer justicia

La jornada electoral del 1º de junio pasará a la historia como un momento clave en la transformación democrática de nuestro país. Afortunadamente, en la Ciudad de México transcurrió sin mayores contratiempos. Desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) se verificó en tiempo real el desarrollo del proceso, y podemos afirmar con certeza que no hubo conflictos que reportar. Todo transcurrió en calma y con orden.

Estamos muy contentos con el resultado. Fue una jornada con buena afluencia: en la capital se registró una participación cercana a 15 por ciento y más de un millón 200 mil personas acudieron a votar. Una cifra que refleja el compromiso cívico de las y los capitalinos. El resultado final es muy bueno, y como gobierno celebramos que este proceso haya sido ejemplo de participación y tranquilidad.

En lo personal, me siento afortunado de haber vivido las dos etapas de esta transformación. Como senador, me tocó dar la batalla en el Congreso cuando aún no teníamos los votos suficientes para hacer realidad esta reforma. En aquel momento, la derecha optó por cerrarse, por defender sus privilegios en lugar de dialogar. Jugaron al todo o nada… y perdieron. Incluso ayer, su llamado fue a no votar. Pero el pueblo respondió con conciencia y decisión.

Y como ciudadano, tuve la oportunidad de ejercer mi derecho al voto, de ser parte de este hecho histórico que pone al Poder Judicial en manos del pueblo. Es motivo de orgullo y convicción. No tengo duda de que pronto, algún otro país en el mundo adoptará un modelo similar, porque lo que vivimos en México es la forma más pura de democracia.

Como bien expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esta elección fue un éxito rotundo. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos participaron por primera vez en la historia para elegir a juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros. Es un paso firme hacia un verdadero Estado de Derecho, donde nadie —ni siquiera los más poderosos— esté por encima de la ley. Porque sí: hoy México es el país más democrático del mundo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, también lo expresó de forma contundente: “Empieza un proceso de transformación de este poder que haga a un lado la corrupción y los intereses particulares, por eso el pueblo tomó la decisión de salir a votar y poner en el centro a la justicia”.

Reconozco el trabajo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), del Instituto Nacional Electoral (INE) y de todas las personas que hicieron posible esta jornada: funcionarias y funcionarios de casilla, observadoras y observadores, ciudadanas y ciudadanos comprometidos. Entre todas y todos hicimos posible este momento.

Hoy, México vive un momento extraordinario: libre, soberano, justo y profundamente democrático. La transformación avanza con el respaldo del pueblo. Porque cuando el pueblo decide, la justicia se pone del lado correcto de la historia.

POR CÉSAR CRAVIOTO

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

@CRAVIOTOCESAR

