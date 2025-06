Sergio Mayer: “Natalia puede perder la custodia de mi nieta”

NATALIA PUEDE PERDER LA CUSTODIA DE MI NIETA AL QUITARLE LA PATRIA POTESTAD A MI HIJO SIN NINGÚN ACTO JURÍDICO

“Voy a hacer un último intento por buscar un acercamiento con Natalia Subtil y sí no se logra, habrá consecuencias. Y Natalia podría perder incluso la custodia, porque le está quitando la patria potestad a mi hijo sin ningún acto jurídico”, dijo Sergio Mayer.

-¿Tu hijo Sergio Mayer Mori no puede ver a su hija Mila de 8 años a pesar de que no hay una orden de un juez que se lo impida?

“Así es, y yo tengo que cuidar y proteger los derechos de mi nieta, que es el interés superior del menor. Ella tiene derecho a ver a su familia paterna y derecho a ver a su padre, pero ese derecho se le está negando y si sigue así tendré que proceder”.

NO LA METERÉ A LA CÁRCEL

-¿Vas a meter a Natalia a la cárcel si no deja que tu hijo vea a tu nieta?

“No vamos a meterla en a la cárcel, pero sí, a través de un juez, hacerla entender que tiene una responsabilidad por haber violentado a un menor hace 10 años, y tiene que haber una reparación del daño, no buscamos la reparación económica del daño que sí se podría hacer, pero no nos interesa, sino que deje de revictimizar, de acusar y señalar a Sergio”.

NATALIA SUBTIL AL HACER ALIENACIÓN PARENTAL ESTÁ COMETIENDO UN DELITO

“He sido muy prudente con la madre de mi nieta, el día del padre le escribí que quería que Mila estuviera con nosotros, pero me dijo que ya tenían compromiso y luego mi hijo le escribió a Natalia que quería ver a su niña y ni siquiera le respondió”, denunció Sergio Mayer y continuó:

“Mi hijo Sergio Mayer Mori lleva nueve años que lo han señalado, lo han juzgado y lo han criticado, porque Natalia Subtil, quien aún estaba casada en esa época, se embarazó de mi hijo, por eso él tiene derecho, aunque sea hombre a que tanto el Estado como quien lo victimizó, le den una reparación del daño, porque se violentaron sus derechos y no se le hizo justicia, porque hay una doble moral y aunque mi hijo sufrió abuso cuando era menor de edad, constantemente lo revictimizan diciendo que no cumple con sus deberes. La ley no lo protegió y ahora hay otra menor, mi nieta Mila, que tiene derecho a ver a su papá, lo cual no quiere decir que estoy justificando a mi hijo, o que va a evadir su responsabilidad como padre, pero al no permitirle que la niña vea a su papá la victimizan, porque dentro de los derechos de mi nieta, uno de ellos es que pueda ver a su padre y a la familia de su padre.

La madre no tiene ningún derecho de privar a la nena de ese derecho y aunque ni puedo ni quiero perjudicar a la madre de mi nieta, porque es una extraordinaria madre que le ha educado muy bien, está haciendo alienación parental y eso es un delito, la menor no tiene por qué pagar ningún la culpa: ni de su papá ni de su mamá”, dijo.

Al cierre de esta edición, Natalia Subtil hizo las paces con Sergio Mayer y los Mayer Mori, y los invitó a la obra de teatro de Mila.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ