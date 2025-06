Lo que oculta el alto al fuego entre Irán e Israel

Esta semana, Irán, Israel y Estados Unidos volvieron a situar al mundo al borde de un conflicto regional de gran escala. Tras los ataques cruzados —bombardeos a plantas nucleares en Irán y misiles iraníes lanzados hacia la base estadounidense en Qatar— se anunció un cese al fuego escalonado de 12 horas. Pero que nadie se engañe: esto no es paz. Es un compás de espera.

En política internacional, es fundamental distinguir entre un cese al fuego (alto al fuego) y un tratado de paz. El primero es una medida temporal y táctica: las partes dejan de disparar, pero no resuelven las causas estructurales del conflicto. El segundo implica negociación, reconocimiento mutuo, compromisos verificables y mecanismos de seguimiento a largo plazo. Un cese puede durar horas o días. Un tratado —como el de Camp David entre Egipto e Israel (1979) o el de Dayton en Bosnia (1995)— establece un nuevo marco político, no solo militar.

El alto al fuego entre Irán e Israel no incluye verificación internacional, no tiene mediador formal ni marco político duradero. Es más bien un acto performativo, pensado para bajar momentáneamente la presión internacional y enviar señales controladas a las propias audiencias internas.

Ahora bien, ¿por qué Estados Unidos permitió e incluso facilitó este alto al fuego si no busca la paz? La respuesta es más cruda: lo que Washington persigue no es la contención del conflicto, sino su gestión estratégica. Estados Unidos no quiere una guerra total que desestabilice Oriente Medio y dispare los precios del petróleo, pero tampoco quiere que Irán fortalezca su capacidad nuclear. Prefiere una guerra latente, donde mantiene presión sobre Teherán, alimenta su alianza con Israel, genera réditos políticos internos (como lo ha hecho Trump esta semana) y, al mismo tiempo, conserva margen para maniobrar en otros frentes globales como China o Rusia.

Desde el punto de vista del equilibrio de poder, una guerra congelada le da a EE.UU. una excusa permanente para mantener presencia militar en la región, influir en los mercados energéticos y reforzar su rol como árbitro internacional. No es la paz lo que busca, sino una ventaja sostenida.

Ejemplos sobran. El armisticio de Corea en 1953 no fue un tratado de paz: la península sigue técnicamente en guerra. En Colombia, tras años de cese al fuego, no hubo acuerdo duradero hasta el proceso de La Habana en 2016. Incluso en Palestina, desde los Acuerdos de Oslo en 1993, se han registrado decenas de ceses al fuego sin que haya un tratado de paz real.

Irán, por su parte, lanzó misiles contra la base estadounidense en Qatar. Solo uno impactó y no causó víctimas. Aun así, el régimen iraní celebró el ataque como una victoria simbólica. El líder supremo Alí Khamenei afirmó que “EE.UU. ha sido humillado”. No se trató de una desescalada, sino de un intercambio controlado, cada cual alimentando su narrativa de fuerza ante el mundo y, sobre todo, ante su propia población.

Hoy, Irán ha dejado de amenazar con cerrar el Estrecho de Ormuz, probablemente para evitar un aislamiento mayor en la comunidad internacional. Israel, por su parte, celebra haber retrasado —aunque no eliminado— la capacidad nuclear iraní. Y EE.UU., desde la sombra, se presenta como garante del orden, cuando en realidad ha contribuido a su desequilibrio. ¿Hasta cuándo aceptaremos estas treguas tácticas como si fueran pasos hacia la paz verdadera?

POR TALYA ISCAN

Catedrática universitaria: FCPyS, UNAM, UP.

@TALYAISCAN

MAAZ