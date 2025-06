Emboscaron a la democracia

La democracia mexicana se ha convertido en su propia guillotina. Con la precisión quirúrgica de un régimen que ha estudiado a fondo los manuales del autoritarismo moderno, Morena ha descubierto la fórmula perfecta: usar las instituciones democráticas para destruir la democracia misma. Lo que presenciamos no es el fortalecimiento del Estado, sino su perversión sistemática hacia un aparato de control policiaco.

El periodo extraordinario que se desarrolla en San Lázaro no es una sesión legislativa: es una puesta en escena donde Morena y sus aliados interpretan las exequias de la democracia. Con la elegancia de un prestidigitador consumado, Morena modificó los dictámenes en materia de seguridad en la madrugada —ese horario donde nacen las traiciones y mueren las libertades— para evitar el análisis, el debate y, sobre todo, la resistencia intelectual a sus atrocidades.

Mientras el país dormía, ellos rediseñaban la arquitectura del poder para convertir la excepción en regla y la vigilancia en virtud cívica. La Guardia Nacional se vistió definitivamente de verde olivo. No fue un cambio de vestuario: fue un cambio de naturaleza.

Lo que nació bajo la promesa de ser una fuerza civil, temporal y complementaria, se convirtió en lo que siempre quisieron que fuera: un brazo armado del poder político morenista, subordinado no al Estado de derecho sino al capricho presidencial.

La militarización de la seguridad pública no es solo una decisión técnica; es la confesión de un régimen que prefiere gobernar por el miedo antes que por el consenso. Cuando un gobierno militariza lo civil es porque ha perdido la confianza en su propia legitimidad democrática.

Con la astucia que caracteriza a los autoritarios, han construido un mecanismo legal para espiar a cualquier institución pública del país. No importa si es una universidad, un hospital, una biblioteca o una escuela rural. Todos los datos, todos los archivos, todos los secretos institucionales quedan al alcance de un aparato de inteligencia que responde solo al poder político.

El absurdo alcanza su clímax con la composición del nuevo gabinete estratégico de seguridad. Incluir a la Secretaría de Hacienda, Relaciones Exteriores, la Secretaría Anticorrupción y la Agencia Digital es como invitar a un administrador presupuestario a diseñar la estrategia de desmantelamiento de laboratorios de fentanilo, o a un diplomático a asumir el papel de un gendarme desconocido.

¿Desde cuándo el canciller mexicano debe diseñar estrategias contra el narcotráfico? ¿Desde cuándo el secretario de Hacienda se convierte en estratega de seguridad? La respuesta es simple: desde que se decidió convertir todo el aparato gubernamental en un instrumento de vigilancia y control.

García Harfuch se ha convertido en el chivo expiatorio ideal: si las cosas salen mal, la culpa será del secretario civil; si salen bien, el mérito será del aparato militar. Es la privatización de las responsabilidades y la nacionalización de los méritos llevada a su expresión más cínica. Cuando un gobierno miente con los números es porque la realidad le resulta políticamente inconveniente.

En este caso, la realidad de un país dominado por el crimen organizado no coincide con el relato oficial de la transformación exitosa.

En medio de este naufragio democrático, solo el PRI mantuvo la dignidad de votar en contra. El liderazgo de Alejandro Moreno Cárdenas en esta resistencia democrática contrasta con la sumisión vergonzosa de quienes alguna vez se dijeron defensores de las libertades. En tiempos de crisis moral, la coherencia se vuelve un acto revolucionario.

México está experimentando lo que los politólogos llaman "autoritarismo competitivo": se mantienen las formas democráticas pero se vacían de contenido. Hay elecciones pero no alternancia real. Hay congreso pero no división de poderes. Hay leyes pero no Estado de derecho. La tragedia mexicana contemporánea es que la democracia está siendo utilizada para destruir la democracia.

POR LORENA PIÑÓN RIVERA

DIPUTADA FEDERAL

X: @lorenapignon_

