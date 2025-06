Del beisbol y otras pachangas

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) cumple 100 años este fin de semana. Pese a muchos tropiezos, está vivo el beisbol de verano. El renacer de este deporte llegó de la mano de la selección nacional que terminó en el tercer sitio del Clásico Mundial de 2023, cuando ese equipo, conformado por peloteros mexicoamericanos que juegan en las Grandes Ligas (MLB), por poco y le gana al campeón Japón.

La alegría de ese resultado se tradujo en miles de personas cautivadas que ahora acaparan las gradas de los estadios. Cierto es que no todos están ahí porque entienden a fondo este deporte. Por supuesto que todos son bienvenidos le entiendan o no, les guste o no. No hay nada a lo que le tema más el dueño de un equipo que a butacas vacías.

El presidente de la LMB, Horacio de la Vega, ha insistido en que ir a un parque de pelota es una experiencia, no sólo es ver el beisbol. En alguna ocasión me dijo que para garantizar que sobreviva, había que jalar a nuevos fanáticos, porque el fan de hueso colorado, el que ha estado ahí fielmente desde hace años, ya está “viejo”, está en extinción.

No se puede ser tan ciego como para no entender que el beisbol es un negocio, pero me pregunto, ¿los empresarios son dueños de un equipo de beisbol o de un bar/cantina? ¿Venden un espectáculo deportivo de calidad o uno con un pitcheo muy pobre y juegos de altísimo carreraje o nada más cervezas y otras bebidas alcohólicas? Una cosa no está peleada con la otra.

Dejaron sin trabajo a alrededor de 300 peloteros mexicanos porque consideran que no merecen estar en un roster y los cambiaron por jugadores extranjeros, muchos de los cuales, así como llegan, se van. Poco a poco nos vamos quedando sin ídolos mexicanos y sin elementos suficientes para abastecer las selecciones nacionales que participan en los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos, a menos, claro, que sigan naturalizando dominicanos, venezolanos y cubanos para ser competitivos.

Desarrollar jugadores es caro y desde que la LMB se convirtió en liga independiente, desafiliada de la MLB por casos de corrupción en la venta de peloteros que se detectaron, los clubes no quieren gastar (no ven inversión) en formarlos.

De los controles antidopaje que la propia LMB hace en lugar de encargarlos a una autoridad para que no sean juez y parte ya ni hablamos, pero ¿y el fair play? ¿Y los jugadores que salieron de la MLB por dopaje y ahora juegan aquí?¿Y los violentadores de mujeres y deudores alimentarios que corrieron de allá y se refugiaron aquí? Crecer una liga con los desechos de otras y venderla como un gran producto no es lo más honesto. Sí, los estadios están llenos, los fanáticos están bien comidos y bebidos, bien bailados y cantados, pero ¿y el beisbol?

POR BEATRIZ PEREYRA

COLABORADORA

Twitter: @beatrizapereyra

