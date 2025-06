De Herodes al Instagram, nuestros datos

Cuenta la leyenda que hace poco más de dos mil años, Herodes el Grande, rey de Judea por el beneplácito de Roma, mandó censar a los judíos. ¿Para qué esta decisión? ¿Quizá deseaba conocer el número exacto de su pueblo? ¿Para darles pan, sal y vino a los más necesitados? ¿Para brindar más seguridad? No: porque quería eliminar a los primogénitos, por el temor de que uno de ellos fuera el Mesías. El resto del relato ya la conocen.

La burra no era arisca. Más allá de la leyenda, la historia dice que siempre que desde el poder se pide información personal al esclavo, al siervo, al burgués o al ciudadano, hay gato encerrado. La sospecha crece cuando, palabras más, palabras menos, los poderosos dicen que es para la seguridad de las personas.

Dejemos las leyendas. En la actualidad, no es el gobierno quien tiene toda nuestra información. No es Herodes buscando bebés que asesinar, sino las empresas que nos ofrecen diversos productos, desde servicios financieros hasta redes sociales que controlan nuestros gustos, amigos y estilo de vida. Si quieres acceder a los servicios y forma de vida moderna, necesitas entregar tu información.

Los bancos e instituciones financieras son las que poseen mayores controles de seguridad, y eso facilita la entrega de mayor cantidad de información, porque sentimos que así protegemos nuestro dinero y patrimonio. En las redes sociales proporcionamos la menor información posible, pero no importa, porque de maneras indirectas acceden a tus datos biométricos y, por tus contenidos, a tus gustos, fobias, intereses, amores y odios. Inclusive apagado, si utilizas un teléfono móvil pueden saber tu ubicación y tus comunicaciones.

Cuando sacamos el pasaporte, también entregamos nuestros datos biométricos; y si intentas sacar la visa estadounidense, con más razón. Es decir, nuestros datos ya están en posesión de instituciones públicas, muchas empresas y hasta de gobiernos extranjeros.

En el caso de las nuevas reformas en la materia que se discuten en el Congreso, esa historia ya la sabemos: cada sexenio, el gobierno en turno intenta crear esa gran base de datos de sus ciudadanos, con la misma retórica: mejorar la seguridad y los servicios.

En particular, hay resistencias al nuevo CURP, no porque se piense que vaya a ser una herramienta para la persecución de opositores o periodistas. En estos momentos, cualquier hombre o mujer con poder, con leyes o sin ellas, puede intimidarte o eliminarte. Eso lo sabemos, y así hemos sobrevivido.

El tema es que no hay beneficios reales para los ciudadanos con este cambio; pero, si no sacas tu nuevo CURP, en el mediano plazo no podrás tener acceso a otros servicios y trámites. Es decir, es voluntario, pero no tanto.

Tampoco está lo suficientemente claro cómo esta megabase de datos servirá para evitar delitos o localizar personas, porque, a la hora buena, las cámaras fallan, los sistemas son incompatibles y surgen otros pretextos.

Eso pienso yo. ¿Usted qué opina?

La política es de bronce.

POR ONEL ORTIZ FRAGOSO

ANALISTA POLÍTICO

@ONELORTIZ

MAAZ