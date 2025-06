Sus compatriotas le rebaten

Plantaron cara a la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, el embajador en México, Ronald Johnson y su antecesor Ken Salazar. Luego de que la funcionaria incluyó a nuestro país entre los “adversarios” de Washington, los diplomáticos respondieron. “Somos vecinos, socios, amigos; pero más: somos familia, hermanos, hermanas, esposas y esposos, eso es importante”, dijo Johnson. Por separado, Salazar aseguró que lo dicho por Bondi es “una locura” y una “falta de respeto”.

Durazo derriba mito

Otra vez los hechos desmintieron a las listas negras de políticos mexicanos supuestamente indagados por el gobierno de Donald Trump. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a quien incluyeron en varias de esas publicaciones, estuvo en Phoenix, muy tranquilo, en los trabajos de la Comisión Sonora-Arizona, con su homóloga Katie Hobbs.

Otra vez, sale a gira nacional

Luego de su traspié en las elecciones locales de Durango y Veracruz, el secretario de Organización de Morena, Andrés López Beltrán inició una tercera gira por el país. Ya recorrió Puebla, Tlaxcala, CDMX y Michoacán para coordinar la afiliación masiva. Dice que suman 6 millones 685 mil 342 nuevos militantes y la meta son 10 millones.

Cree que en Washington lo escuchan

Salió el líder de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, a meter las manos al fuego por Alfonso Romo, cuya casa de bolsa, Vector, es indagada en Washington por lavado de dinero. Dice el zacatecano que el regio es un hombre íntegro, un patriota y que sus negocios “son legales y honestos”. Pero sus dichos no borran la investigación.

Consideran alianza con PAN, pero sin el PRI

En Movimiento Ciudadano, presidido por Jorge Álvarez Máynez, no ven mal aliarse con el PAN para la elección intermedia de 2027. Varios consideran factible esa coalición, aunque sería parcial y no total. Eso sí, los naranjas primero van a armar su proyecto y después verán, pero lo cierto es que su condición es no invitar al PRI.

Parque Bicentenario, casi listo

Reabre el próximo martes el Parque Bicentenario, tres meses después del accidente en un festival en el que murieron dos personas. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que este fin de semana se terminará con el mantenimiento a las 55 hectáreas de ese espacio, para que quede listo el 1 de julio.

Prevén apretón a Cuba

Tal como adelantamos en este espacio, la OEA le cumplió al secretario de Estado de EU, Marco Rubio, su petición para integrar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la activista de origen cubano Rosa María Payá. En la isla no cayó muy bien la noticia, pues presumen que aumentará la presión hacia el régimen.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ