El teatro de Trump

Otra vez el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, montó su teatro mediático a nivel mundial, esta vez en Irán. Anunció con bombo y platillo que había destruido las plantas nucleares iraníes para frenar la producción de armas atómicas, pero informes estadounidenses e israelíes lo desmienten.

El pasado fin de semana, Trump ordenó una ofensiva contra la infraestructura nuclear iraní con equipo militar sofisticado, como los bombarderos furtivo B-2 Spirit con capacidad para transportar bombas capaces de penetrar en el subsuelo. Tras el ataque quirúrgico, el mandatario anunció el éxito de una operación que calificó como “maravillosa”.

De inmediato, saltaron al plano mediático las preguntas: ¿cuál fue el destino de los 408.6 kilos de uranio iraní enriquecido a 60%? ¿Está destruido? ¿Lo sacaron antes de los ataques de EU? o ¿si había riesgo de contaminación? De hecho, Israel afirmó que aún es pronto para evaluar los daños.

La incertidumbre creció durante una entrevista de Fox News al vicepresidente J.D. Vance, quien presumió la ofensiva contra Teherán, pero se negó a aclarar qué pasó con el uranio enriquecido, quizá porque era parte del teatro para que Trump parezca el nuevo salvador.

Un informe militar preliminar de Estados Unidos, que dio a conocer The New York Times, aclaró que no fue eliminada la capacidad nuclear de Irán: el “majestuoso” ataque solo selló las entradas de dos de tres plantas atómicas atacadas, pero no destruyó los edificios subterráneos iraníes.

Por su parte, la Agencia de Inteligencia de Defensa de EU señaló que la ofensiva sólo retrasó el programa nuclear iraní unos pocos meses, tantos como seis, pero hoy mismo Teherán tendría la capacidad para obtener una ojiva miniaturizada y definitivamente se desconoce qué daño sufrió la investigación iraní más avanzada.

En otras palabras, el “maravilloso” ataque que presumió Trump no fue tan maravilloso y efectivo como él cacarea; de hecho, al parecer fue mínimo. Más que suficiente para presumir el supuesto poderío militar de Estados Unidos, pero, sobre todo, su liderazgo en el mundo y en Medio Oriente.

Esa presunción del jefe de la Casa Blanca es una de sus principales herramientas de gobierno; en su primer turno como presidente, Trump aseguraba que México pagaría la ampliación del muro fronterizo, aunque nunca fue muy claro cómo.

Algo similar sucede con su política antiinmigrante; no es que sus antecesores no hayan realizado redadas, capturas, expulsiones y todo lo que tenga que ver con contener la llegada a EU de migrantes, pero a Trump le gusta presumirlo en los medios masivos y digitales, para eso tiene su propia red Truth Social.

La verdad es que sus logros son muy cuestionables; en campaña para su regreso al poder prometió frenar las guerras y no lo hizo. Al contrario, se sumó a uno de los frentes con Israel para atacar a Irán.

De todos modos, con lo nada o poco logrado, ya es un aspirante para ser reconocido con el Premio Nobel de la Paz; parece un disparate, aunque es real. Así como que el jefe de la OTAN lo trate como si fuera su “papito” sin ningún empacho.

POR ISRAEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

COLABORADOR

@PAPADEPONCHO

ISRAEL.LOPEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ