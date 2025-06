Somos una historia de MiPymes y nuestro futuro también radica en ellas

No todas las historias comienzan en Silicon Valley.

Algunas inician en una cafetería de Iztapalapa, en una tienda de abarrotes en Milpa Alta, un taller mecánico de Azcapotzalco o una barbería de la Cuauhtémoc, inclusive una “startup” tecnológica en Cuajimalpa.

Algunas historias empiezan desde un celular y un sueño, porque en donde hay un negocio, hay un sueño, una esperanza y confianza.

El 27 de junio celebramos el Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes). Y en esta urbe, celebrarlas es mucho más que un gesto simbólico, es reconocer que, sin MiPymes, no hay Ciudad de México.

Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), de las más de 460 mil unidades económicas que hay en la capital, 99 por ciento son MiPymes. Y generan ocho de cada 10 empleos, así de trascendentes son para cualquier economía del mundo.

O, dicho de otro modo: cuando una MiPyme prospera, una comunidad entera respira mejor.

Pero su valor va más allá de lo económico. Las MiPymes sostienen identidad y aportan cultura y color. Porque hablar de una MiPyme es hablar de familias, de historias con nombre, con rostro, con lucha.

Es hablar del alma de nuestras calles, de éxito, del corazón de nuestros barrios y de un ADN resiliente y de innovación que impulsa el desarrollo económico que nos hace seguir de pie.

Por eso mismo, en este 27 de junio es de celebración. También es importante hablar de cómo incluir la innovación y la tecnología en estas historias.

La innovación no siempre tiene código, a veces huele a un nuevo pan horneado, a tinta de serigrafía, a barniz de carpintería o a grafito sobre un papel.

En Ciudad de México conviven cooperativas de textiles lideradas por madres solteras, tianguis ecológicos que enseñan a vivir con menos y también junto a startups de inteligencia artificial en departamentos compartidos. A veces, en la misma cuadra o en la misma casa.

Sí, nuestras MiPymes tienen alma. Y su poder radica en eso: en lo humano, en lo local, en lo posible.

Las vemos como fundamentales y es nuestra tarea acompañarlas: abrir caminos, brindar herramientas, capacitarlas, digitalizarlas, y hacerlas más fuertes, más longevas, más resilientes.

Porque si el futuro va a ser sostenible, tiene que ser desde abajo hacia arriba.

Desde el “changarro” hasta la nube digital. Desde el barrio hasta el mundo.

Elinor Ostrom dijo: “Si queremos una economía con alma, miremos siempre hacia lo local”.

Y Mariana Mazzucato nos recuerda: “El Estado no solo debe corregir fallas del mercado. Debe imaginar lo que aún no existe.”

Hoy no solo celebramos a las MiPymes. Les rendimos un muy merecido homenaje. Porque sin ellas, no hay comunidad, no hay colonia, ni barrio.

Sin ellas, no hay historia. Sin ellas, no hay futuro.

¡Larga vida a las MiPymes!

Y gracias, gracias de corazón… por enseñarnos que de lo pequeño… nace lo verdaderamente poderoso.

POR MANOLA ZABALZA

@MANOLAZABALZA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CDMX

