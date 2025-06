Obras de arte. Una oferta desmedida para una incipiente demanda (1a parte)

El arte es una expresión única de los seres humanos que nace como una necesidad de comunicación y de representación de experiencias, emociones e ideas. Se nutre de la imaginación y la intuición. Hicimos arte antes de identificarlo o nombrarlo como tal. Esto es así porque el arte, en sí mismo, es un lenguaje y un impulso; un signo y un símbolo, significado y significante, soporte y esencia, alma y estructura.

Tema aparte, que no ajeno, son las teorías que lo abordan, analizan y definen, y la historiografía que se ha encargado de sumar evidencias, legados y codificaciones temporales. Finalmente, los estudios culturales, la antropología, la sociología y el psicoanálisis también lo han abordado.

En este marco es inevitable hablar del mercado del arte, esto es, del sistema económico que convierte a las obras en productos con un valor y un precio. Nos guste o no, así funcionan los mercados, desde siempre. Por lo mismo, el consumo de arte se rige por la ecuación de la oferta y la demanda, que son sus reglas obligadas.

Pero no nos confundamos, las obras de arte no son valiosas solamente por su valor comercial o de mercado, su valor simbólico es independiente de aquel que fija el mercado, pero esto nos obligaría a exponer las diversas ideas sobre patrimonio, identidad y cultura y este no es el lugar ni el espacio para desarrollar con mayor extensión un marco teórico preliminar que sustenta el enfoque que quiero compartir con ustedes, el cual se resume en una frase: en México existe una mayor oferta de obras de arte que una demanda de las mismas.

Y para tratar este tema quiero exponer primero cómo veo a los consumidores, pues hay más datos e información de los creadores, aunque me atrevo a decir que en ambos lados hay una carencia de estudios, de análisis, de crítica seria e investigación, así como de diagnósticos y documentación.

La demanda es una parte de lo que denominamos “consumo cultural”, pero este concepto tiene sus propias aristas, pues su definición abarca desde aquellas que exponen Pierre Bourdieu o la UNESCO, hasta las propuestas de Néstor García Canclini, pasando por las de José E. Iturriaga y los datos de la Cuenta Satélite de Cultura que publica el INEGI.

Lo que sí queda claro es que en nuestro país no sabemos con certeza qué cantidad de obras de arte se comercializan, de qué tipo son y en qué precio se venden en galerías, ferias y eventos expositivos privados; no tenemos datos inequívocos que nos permitan hacer un diagnóstico del consumo de arte. Basta decir que solo la Casa Morton de subastas ofrece datos de sus estimados y en cuánto se remataron.

En México hay una enorme oferta de obras de todo tipo, de eso no hay duda, pero valdría la pena saber si existe un mercado que las demande. Ante esto, la pregunta obligada es la siguiente: ¿existe en nuestro país interés en la compra de arte?

