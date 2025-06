Lo que se espera de la Corte

Los Estados modernos son democráticos. El poder público, ejecutivo y legislativo, es asignado por la propia población gobernada a través de comicios libres. Es el pueblo el que elige a sus gobernantes en elecciones periódicas. Lo que en principio garantiza alternancia de los grupos en el poder e impide que alguno de estos se perpetúe.

Una vez electo el gobierno en turno se le transmite la inmensa responsabilidad de guiar la nave del Estado a un estadio de prosperidad colectiva y para ello se le dota de poder público. Es decir, de un imperio que constriñe la voluntad de los gobernados.

Por lo que los ciudadanos ceden, ante la autoridad pública, un espacio en la más grande prerrogativa que tiene todo ser humano: la capacidad de autodeterminarse sin restricciones.

Para garantizar que ese dominio asignado popularmente se emplee a cambio de un mayor bienestar se recurre a la ley. La cual, bajo esquemas normativos de pluralidad, es la expresión de la voluntad de los gobernados. La autoridad nada puede hacer sin el mandato de una ley.

De esa manera, el gobernado se asegura que la cesión de su espacio de libertad se da por determinación propia y en su beneficio.

Es la ley la que ciñe el actuar del poder público. Es la ley la que lo crea y es la ley la que lo faculta y limita. En el entendido, que ese orden está jerarquizado y en la cúspide normativa se encuentra la ley de leyes: la Constitución. De ella se desprenden todas las demás y a ella se subordinan.

Eso hace de la norma suprema el instrumento sociopolítico más importante y trascendente. Por lo que, todos los aspirantes a controlar el poder político pretenden apropiarse de los mecanismos que la crean y/o modifican. Cuando lo verdaderamente útil e importante es entenderla.

La Constitución debe ser un documento avaro con las palabras y de pocas disposiciones fundamentales. Empero, en muchos países en vías de desarrollo, refleja realidades sociopolíticas y no solo estructuras normativas idóneas.

Por lo anterior, en nuestra Carta Magna hay dispositivos que son esenciales al andamiaje jurídico del Estado y otros que son necesarios a los impulsos sociopolíticos de su era. Esa realidad implica que estos últimos tornen contingentes, mientras que los de estructura jurídica mínima sean esenciales.

En otras palabras, hay dos clases de articulados constitucionales que no pueden ser suprimidos sin afectar todo el pacto fundatorio inicial. Uno, es el caso de todos los preceptos que contienen los derechos fundamentales de los gobernados y las garantías jurídicas para su defensa. Dos, aquellos que refieren la estructura federal del Estado mexicano, su forma de gobierno como una república federal democrática y muy particularmente, la separación de los poderes.

¿De qué sirven las normas legales si una misma voluntad política las crea, las ejecuta y juzga con base en ellas?

Para evitar la respuesta obvia se creó el Poder Judicial. Porque puede haber acuerdo político entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero no con los juzgadores. Por ello, se les encargó la función de administrar justicia.

La cual incluye un mecanismo fundamental: el control constitucional del poder público, a través del cual se hacen valer todos los demás principios jurídicos que dan razón de ser al Estado: cuándo y cómo se hace valer la democracia, la separación de poderes, etc. y, sobre todo, los derechos humanos. Sin él, la subsistencia jurídica y social de todos esos postulados fundamentales del Estado es, en el mejor de los casos, cuestionable.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo especial, por su función de garante último de los principios constitucionales frente a los otros poderes, no debe depender de estos de ninguna forma. Todos los recursos necesarios para el ejercicio imparcial de su función deben estar garantizados por arquetipos legales eficaces. Sus miembros no deben tener intereses políticos o partidistas. Bajo pena de perder su condición de garantes de la interpretación auténtica de los mandatos supremos.

Su función debe ser exclusivamente técnica y ejercida por expertos, no aprendices. No debe encargarse sus tareas a licenciados en derecho no versados en la práctica y arte de la impartición de justicia. Lo contrario haría nugatorio la justicia constitucional.

En derecho, el intérprete auténtico es aquel que está facultado para decir cuál es el significado cierto y verdadero de un dispositivo legal, con efectos jurídicos vinculatorios. El único órgano o ente público que puede afirmar, en última instancia, cuál es el correcto significado de una norma constitucional es la Corte Suprema.

Esa solución jurídica es muy afortunada, porque le da estabilidad y seguridad a todo el sistema sociopolítico del Estado mexicano. Todos los agentes involucrados en una controversia con la autoridad pueden conformarse con el dicho del intérprete fundacional porque para ello lo crearon, independizaron y habilitaron.

De ahí la enorme importancia de no permitir que ese órgano público se contamine con filias o fobias partidistas, decisiones políticas o de índole diversa a la de proteger el dicho de una Constitución respetada por todos.

En caso contrario, si la Corte no enjuicia objetivamente los actos del poder público a la luz de los dictados constitucionales, si no logra ser, hacer y parecer independiente de los otros poderes, pierde credibilidad. Y con ella se pierde el fundamento jurídico de todo el sistema sociopolítico. La norma constitucional deja de gozar de respeto y la paz social tiene que buscar otros cauces.

POR MIGUEL A ROSILLO

ABOGADO Y PROFESOR DE DERECHO

@ROSILLO22

EEZ