La era de los narcisos

El Doctor Patán leyó al compañero Jorge y, una vez más, pensó que era imposible estar más de acuerdo con alguien. Columnaza. Con el pulso de quien se ha liberado del yo vía la sabiduría Zen, todo humildad, se lamenta el camarada de que el mundo vive un auge del narcisismo; una nueva era dorada del egocentrismo. Cuánta razón tiene.

Pululan en los más altos niveles del poder, en montones de países poderosos o bananeros, líderes dedicados no al servicio público, bueno, mediocre o malo, sino a la satisfacción inmediata, descarada y constante de sus impulsos, el primero de los cuales, sobra decirlo, viene a ser el culto a sí mismos. Ya saben a lo que me refiero: el autobombo convertido en política de Estado.

Las consecuencias, como bien dice dice el compañero –los promotores de la 4T tienen en él una de sus mentes más brillantes, más perspicaces: no le sobra inteligencia, para citar a una clásica–, son terribles.

El narciso igual se va a una guerra, real o diplomática, en un afán de trascendencia histórica; que revienta la economía del país, que antes era perfectible pero igual caminaba, por aquello de que los grandes hombres reinventan el mundo a cada paso; que hacen polvo el sistema de salud pública, por lo mismo; que se permite actos de corrupción sin precedentes porque sabe que los referidos grandes hombres merecen privilegios que no merece el común de los mortales y se rigen con otras reglas; que se rodea de ineptos y ladrones, porque el único requisito para obtener un cargo importante es ser un lambiscón, y porque un genio como él es incapaz de errar con un casting (los líderes providenciales saben leer a la gente con una sola mirada, y son los head hunters más grandes del mundo).

Sí, aquí su seguro servidor se sintió mega identificado con el lamento, que sobre todo es un llamado melancólico, del camarada, y celebró que en este mundo frívolo y egoísta haya todavía mentes lúcidas y generosas capaces de mirar al mundo, interpretarlo al detalle y problematizarlo para todos nosotros, sus lectores, necesarísimamente. Desde luego, son lecturas dolorosas.

Dejan un fuerte desasosiego, por el panorama devastador que pintan y por la enorme responsabilidad, se entiende que responsabilidad propia, que ponen ante nuestros ojos. En este caso, sin embargo, el Doctor Patán terminó la lectura también con una extraña paz.

Tranquilo, dentro de lo que cabe. La razón es que el compañero George no incluye a nuestro México en la lista de los países azotados por la plaga de eso que los griegos llamaban “hybris”. No: aquí somos más demócratas que nunca y, porque el pueblo no se equivoca, no caemos en la tentación del Narciso. O díganme: ¿se les ocurre alguna figura de esa naturaleza en la historia reciente de esta patria que se levanta por fin de su postración?

A mí, tampoco.

POR JULIO PATÁN

@JULIOPATAN09

COLABORADOR

MAAZ