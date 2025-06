¿Está en peligro la libertad con la 4T?

¿Sobre la libertad? Joseph Stiglitz, en su obra Camino de libertad. La economía y la buena sociedad expresó que “este debate se refiere al equilibrio entre la libertad de no estar sometido a la coerción del Estado y la libertad de que los demás no te perjudiquen. La libertad tiene un importante sentido positivo que ya he señalado: la libertad para desarrollar el propio potencial. Las personas que viven al límite carecen, en cierto sentido, de libertad. Hacen lo que deben para sobrevivir”.

Durante generaciones, la libertad política o económica de las y los mexicanos fue «menguada». Fuera en lo laboral, en la educación, en una alimentación saludable, en el acceso a la justicia o salud, en suma, contar con la posibilidad de oportunidades sociales era algo a veces inalcanzable. El vericueto social fue, para la mayoría de la población que no nacía con ventajas socioeconómicas, la constante en el camino de la desigualdad. México es y ha sido un pueblo que se esfuerza para sí y sus familias. La regla era en muchos de los casos resignarse a la condición socioeconómica. Frases como “es lo que hay” llegaron a ser una práctica social.

La 4T no sólo representa una transformación, sino una revolución de las conciencias, al desaprender prácticas sociales como el sistema de botín que caracterizó a los gobiernos pasados. El problema es que, a los contrarios a la 4T les parece irreal o una fantasía que las acciones de este gobierno sean diferentes. Los opositores de la 4T critican incluso los resultados en favor del bien común. A pesar de que se ha dicho que toda aquella persona que desee sumarse al proyecto de la 4T es bienvenida, eligen propagar discursos de encono.

Uno de los hechos recién discutidos que permiten distinguir lo anterior, se asocia con la libertad de expresión arropada bajo el estandarte de la «censura», así sea infundada. En su Conferencia de Prensa del 24 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló “¿En qué momento cualquiera de los que escribe ha sido censurado?”, en la del 25 de junio mencionó “¿Dónde hay censura en México? ¿Quién de los que escribe que “hay censura”, se le ha censurado alguna vez? ¿Quién?”.

Juan Jacobo Rousseau dijo que “el hombre ha nacido libre y, sin embargo, en todas partes se encuentra encadenado”. El tema con los opositores a la 4T es que los eslabones comienzan a desquebrajarse. ¿El resultado? En la libertad política se reconocen cada vez más derechos sociales, y se han difuminado los privilegios. En la libertad económica, las oportunidades de modificar la condición socioeconómica (educación, empleo, justicia, salud, etcétera) son la regla, no la excepción.

Mientras hay quien (neoliberales) hace política por ejercer poder, hay quien (4T) ante las críticas de encono elige trabajar. Mientras algunos pelean por los privilegios perdidos, hay quienes (4T) forjan derechos sociales con equidad y justicia. Mientras existen quienes (neoliberales) eligen la idea Aristotélica sobre “hay quien nace para mandar y quien nace para obedecer”, hay quienes (4T) trabajan por un retorno al bien común bajo el principio “por el bien de todos, primero los pobres”. La libertad no corre peligro con la 4T, más bien, su sello es dar libertad al pueblo de México.

POR DIANA LÓPEZ ZURITA

COLABORADORA

PAL