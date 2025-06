En tiempos de multiguerras Europa se rearma ¿y México?

El actual contexto global sin precedente de “multiguerras” refleja la complejidad del panorama geopolítico actual, donde los conflictos son diversos, interconectados y se desarrollan en múltiples frentes, incluyendo el de la información.

Con los ojos del mundo en Irán al haber decidido Trump, sin la aprobación del Congreso, apoyar a Netanyahu en su cruzada contra Teherán, se celebró la cumbre de la OTAN marcando un punto de inflexión en la seguridad global, al aprobar un histórico acuerdo de gasto en defensa del 5?% del PIB para 2035: 3.5?% en capacidades militares tradicionales y 1.5?% en ciberdefensa, infraestructura crítica y resiliencia civil.

No hay que olvidar que Ucrania vive una guerra que ha entrado en su cuarto año con millones de desplazados y un costo económico superior a los 600 mil millones de dólares. El mensaje es inequívoco: Europa ya no puede depender exclusivamente de Estados Unidos. Trump, presente en la cumbre como figura clave, ha dado un golpe al tablero geopolítico global y ha puesto en jaque al gobierno de Sánchez en España, amenazando con empezar una guerra comercial si no se alinea al 5% pactado.

Desde la distancia, los países latinoamericanos, incluído México, parecen ser meros espectadores. Pero esta posición ya no es sostenible, ya que la militarización del norte global, especialmente de Europa, tendrá impactos tangibles al redirigir inversiones y limitar la cooperación en sectores civiles generando tensiones en rutas marítimas.

También habrá impactos en términos de seguridad cibernética: ya gran parte de la infraestructura crítica mexicana es vulnerable a ciberataques, un ámbito cada vez más integrado en la doctrina de seguridad global y con una UE enfocada en su propia defensa, América Latina quedaría fuera de las prioridades estratégicas occidentales, salvo que logre una voz común.

México, pese a su cercanía con Estados Unidos y ser socio del TMEC, no tiene participación activa ni voz en los grandes foros de seguridad global. La OEA, estancada y desacreditada, no cumple funciones de defensa ni responde a amenazas globales como el crimen organizado o la militarización de la frontera norte.

En este sentido, México podría proponer una iniciativa hemisférica de defensa cooperativa y un diálogo estratégico con la UE y China. El fortalecer vínculos con Europa en materia de tecnología dual (civil-militar) podría posicionar a México como socio estratégico en cadenas de producción sensibles, como semiconductores o inteligencia artificial aplicada a defensa.

La OTAN dio un salto histórico en La Haya ya que en un mundo de "guerras paralelas", rearme, inteligencia artificial militar y drones hipersónicos, los actores que no se preparen quedarán marginados. Europa despierta con fuerza, Estados Unidos en su propio interés nacional y, ¿América Latina?. La seguridad ya no es sólo cuestión de tropas, es multidimensional y representa una oportunidad para que México sepa posicionarse en el nuevo orden global.

POR MÓNICA LABORDA SÁNCHEZ

COLABORADORA

@molaborda

MAAZ