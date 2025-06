Reforma Electoral: amenaza cumplida

La Presidenta no esperó a que terminara la elección judicial para anunciar una reforma electoral. No debería sorprender. Desde febrero de 2024, López Obrador presentó una iniciativa que está vigente y que forma parte de la lista que el oficialismo no ha dudado en aprobar. El detonador del anuncio fue la intolerancia a la crítica a la elección judicial que se discute en el INE, pues la Presidenta Sheinbaum no está de acuerdo con que se eliminen votos ante las irregularidades encontradas y sostiene que eso le corresponde al Tribunal Electoral. Por lo tanto, la Presidenta enfiló contra “un grupo de consejeros” que votan en contra, supuestamente por estar en desacuerdo con el gobierno. Regresamos a las mañaneras al estilo del sexenio pasado para criticar a quienes piensan diferente. Creí que habíamos superado esa etapa.

Entre martes y miércoles de esta semana la Presidenta delineó propuestas de reformas electorales que solo generan incertidumbre y se refieren a cuatro temas: el costo de las elecciones; los recursos con que cuenta el INE; los recursos de los partidos políticos; y eliminar las candidaturas plurinominales para establecer un sistema de triunfos a las primeras minorías.

Sobre el costo de las elecciones, baste decir que a la Presidenta le parece mucho lo erogado en la elección judicial, aunque se hayan instalado menos de la mitad de las casillas, se impidió que votaran los mexicanos en el extranjero y las personas en prisión preventiva, además de que no hubo PREP, entre otras deficiencias.

Sobre los recursos del INE, el problema es que para reducir su costo las propuestas han sido desaparecer a los OPLEs y a los tribunales electorales locales, además de cercenar al Servicio Profesional Electoral, fusionar áreas sustantivas e incluso quitarle al INE el control del Padrón Electoral.

Sobre los recursos de los partidos políticos, la propuesta de López Obrador sugería reducir en 50% el financiamiento público, tanto para gastos ordinarios como para las campañas. El riesgo sigue siendo la utilización de recursos ilegales en las finanzas partidistas.

Finalmente, eliminar la representación proporcional es un sin sentido. El sistema de premiar a las primeras minorías no garantiza la representación de todas las minorías, que bien podrían estar en el tercer o cuarto lugar, pero que tienen presencia nacional y merecen representación.

Así inicia un debate para el que apenas se está conformando el grupo de trabajo y que no necesariamente terminará este septiembre. Serán meses de intenso debate, si se convoca a la oposición y a la sociedad a participar, a pesar de que el oficialismo no suele incorporar ideas externas. Por lo pronto, las propuestas anunciadas requieren de una reforma constitucional y adecuación de las leyes secundarias y todo tendría que estar listo para finales de mayo del 2026, si se quiere aplicar en 2027. Esto podría ser la puntilla de nuestra democracia.

POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

Profesor Investigador Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno

Tecnológico de Monterrey

@ArturoSanchezG

PAL