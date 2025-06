Reflexiones…

Gran idea del presidente de la FIFA, dentro de tantos disparates que se le han ocurrido, este mundial de clubes con el nuevo formato. Lo que, al menos, de este lado del charco pretendíamos desde hace tiempo, en vez de una copa intercontinental llamada, precisamente, mundial de clubes porque solo era una pequeña muestra de cada región.

Era presupuestable que, por el hecho de conocerse más y entrenar todos los días, el nivel de los encuentros iba a ser mucho mejor que el de selecciones, y al menos en la práctica, me parece que así ha sido, con ciertas excepciones, como la del Auckland City que en dos partidos se devoró 17 goles, pero incluso la escuadra egipcia que estuvo a segundos de doblegar al Porto o el mamelodi sundowns nos dieron gran espectáculo en algunos de los cotejos.

Los brasileños están demostrando al mundo entero que el nivel de su torneo está, al menos, al parejo de la liga portuguesa o pudieran competir contra quienes no son necesariamente de élite, como el Borussia Dortmund que por más histórico que sea, ha tenido una campaña de tintes tristes en Alemania.

De momento solo ha habido una sola derrota de los cariocas en el campeonato, incluyendo una sorpresiva victoria sobre el PSG. Me parece, eso sí, que los equipos importantes de Europa sí están muy por encima de cualquier americano, pero no en todos los casos es así, sobre todo si hablamos de quienes están en media tabla para abajo del viejo continente.

El Porto tampoco compitió en su grupo y quedó fuera, exhibiendo que podrá ser el trampolín de muchos jugadores formados en América pero tampoco es que esté tan lejos de combinados que juegan la Copa Libertadores.

Los mexicanos y los de MLS están muy cerca de concretar un fracaso, enseñando que si quieren competir, aunque parezca disco rayado, deben acudir al otro lado del continente y no limitar sus torneos solo entre Estados Unidos, México y Canadá.

Espero que esta bofetada de realidad haga que alguien cambie esta situación y se le revele a la endeble CONCACAF, que llevó 5 participantes y a lo mucho dos aspirarán a la siguiente fase, Miami, ya clasificado, o Rayados que se le plantó con personalidad al Inter de Milán o River, pero en futbol corrieron con suerte al no perder los dos juegos en que fueron superados estadísticamente en casi todos los rubros medibles. No le quito el mérito, pero parece no alcanzar para mucho.

El Seattle, Pachuca o Los Ángeles tendrán que empacar maletas más temprano así que ya te la sabes, Mikel Arreola, si quieres ser recordado por algo que no sea tu intrascendencia, catapulta a la Liga MX al siguiente nivel de nuevo.

En fin, que en general habrá que preguntarles a los aficionados europeos cómo recibieron este campeonato, pero de que es bastante interesante, sin duda. Esperemos que se perfeccione en otras ediciones.

P.D. Aguas, no hay marcha atrás, pero algo tiene que hacer Estados Unidos para remediar el tema de los partidos suspendidos por tormenta o la copa del orbe, a celebrarse el otro año durará 4 meses y medio.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

MAAZ