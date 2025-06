Para qué exigir disculpas

Para qué tanto ruido, estando el piso tan parejo. O para qué pedir disculpas si la verdad es que iban las corruptelas por ambos lados.

Los principales implicados en el “caso Koldo”, el mayor escándalo de corrupción del gobierno de España, involucra al Tren Maya de López Obrador al haber conseguido contratos en el mismo. Las empresas españolas INECO, AZVI y ACCIONA obtuvieron contratos en México para la construcción del Tren Maya después de una visita de alto nivel a nuestra tierra en 2019.

Estas empresas en ese momento ya eran señaladas en España por actos de corrupción. Aquí nadie pidió o investigó sus antecedentes. Tampoco los requerían, pues todo indica que el gobierno de López Obrador, tarde que temprano, los iba a mandar a volar.

Y sí, como ya viene siendo un patrón, la 4t dio por terminados los contratos, asignándolos posteriormente a empresarios amigos mexicanos y a la Defensa, con lo cual “pateó el bote” y los fraudes los achacó íntegramente a los españoles.

Lo mismo sucedió cuando AMLO quiso sacar a Iberdrola de México. López Obrador insistió en comprar sus plantas en nuestro país (lo cual resultó caro e innecesario), además de acusar de corruptos a sus directivos. Sacó a la compañía de México y, una vez que la infraestructura de Iberdrola estuvo en manos del gobierno de nuestro país, realizó una pésima gestión.

Me temo que al final lo que ha estado sucediendo es que las obras sólo interesan para que se enriquezcan los “cuates” morenistas.

Aquí el cuadro completo: primero exigir disculpas al gobierno español; siguiente, criticar a Iberdrola y sacarlo del mercado mexicano; mientras tanto, “por debajo de la mesa”, hacer negocios con los españoles para el Tren Maya. Al final, una vez que sirvieron como inversionistas, mandarlos a freír espárragos y darle el tren a la Defensa para su administración.

Así, en el mundo al revés; debiera ser el gobierno de México pidiéndole perdón, tanto a mexicanos como a españoles. Eso por acoger a empresas corruptas y por no investigar ni informar al gobierno español de que se les ha contratado. O bien, entonar al unísono el “te pareces tanto a mí”. ¿No me creen? Ahí les va la lista de “coincidencias”.

a) Koldo García inició como chofer de José Luis Ábalos, quien fue por un tiempo ministro de Transportes en el gobierno de Pedro Sánchez. Después fue asesor de gobierno y terminó siendo “empresario”, realizando grandes… negocios. Actualmente está siendo juzgado. Nicolás Mollinedo fue chofer de AMLO, después fue empresario, político y, ahora, Estados Unidos abrió una indagatoria sobre él por un supuesto apoyo del Cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador de 2006.

b) El gobierno actual español está preocupado de que los audios de Koldo salgan a la luz, pues al parecer menciona que el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, influye en las decisiones del gobierno presidido por Pedro Sánchez. En México nadie se preocupa de ese tipo de influencias... Son evidentes y ya.

c) Los amigos de los políticos son los que hacen los “negocios”. Koldo grabó a muchos de esos amigos y ahora sus grabaciones están destapando una gran cloaca. En México, diversos medios de comunicación han filtrado audios de Amílcar Olán, amigo de “Andy”. Este adelanta que ya hay investigaciones. La diferencia es que a él, a Amílcar —y otros muchos— nadie les ha llamado a declarar.

d) En España se dice que “no es el caso Koldo, no es el caso Ábalos, no es el caso Sánchez. Es el caso PSOE”. ¿Algún día se dirá lo mismo en México? No es el caso Tren Maya, no es caso del balasto, no es el caso Dos Bocas, no es el caso Megafarmacia. ¿Es el caso Morena?

e) Por supuesto, allá y aquí, niegan nexos con Koldo ligado a los sobornos. En México, específicamente, lo niegan Monreal y Murat.

f) En el caso Koldo, la pista del dinero lleva al chavismo venezolano. En México no hace falta, pues se sabe que se paga directo a los doctores cubanos, y que estos arreglos son considerados (porque lo son), por parte del gobierno de Estados Unidos trata de personas…

Que ni qué. Si México pide que el gobierno de España se disculpe, que los españoles le pidan al gobierno del Segundo Piso de la Transformación se disculpe con ellos.



Tres en Raya

El enojo de López Obrador con España, ¿a qué se debió?:

a) Una pantomima, dado lo que ahora conocemos.

b) Un enojo real, dado que las corruptelas no rindieron los frutos esperados.

c) La forma de quitarles las obras y pasárselas a la Defensa.

Pregunta pertinente, ¿fue debido a distintos “negocios” que Pedro Sánchez guardó silencio cuando AMLO solicitaba que el rey se disculpara? Me temo que, para estos socialistas de ambos lados del Atlántico, el rey es el dinero.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

EEZ