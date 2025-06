Los errores de Enríquez

Parece que el doctor José Ramón Enríquez no está consciente del daño que hizo a Morena con su bochornosa candidatura por la alcaldía de Durango capital. Y es que, con este personaje, los de la 4T pasaron de presumir carro completo en cada jornada electoral a toparse con la cruda realidad: su pueblo, ese mismo al que llaman bueno y sabio, no les va a aceptar a cualquier rufián como candidato.

Enríquez llegó como el “gran perfil” de Morena, el que debía consolidar la transformación en la capital de Durango. Pero, en vez de sumar, dividió; en vez de convencer, hartó. No es para menos, la soberbia morenista los llevó a imponer como candidato a un exalcalde panista que dejó al municipio hundido en la inseguridad, en el estancamiento social y en el descrédito.

Aunque la derrota no fue una sorpresa, sí lo fue el tamaño del castigo electoral. No sólo perdió frente a Toño Ochoa, quien logró la reelección con una cómoda ventaja, sino que cayó hasta el tercer lugar. Tan mala fue su campaña que incluso Pancho Franco, de MC, le comió el mandado. De encabezar las encuestas con 10 puntos arriba, Enríquez cerró su aventura política con una humillación histórica.

¿Qué falló? Todo. Desde la estrategia hasta la estructura. Para muestra, su alianza con Hanna de la Madrid, quien no sólo arrastra un pasado incómodo por su cercanía con el PRI y el peñismo, sino que fungió como su principal operadora de campaña. La misma que ha sido cuestionada por su falta de arraigo, y que ni siquiera logró consolidarse en Coyoacán, en la CDMX, donde también perdió. El favor que ella le debía por haberla impulsado, lo pagó mal y tarde en Durango.

Otra de las víctimas de la soberbia, descrédito y mentiras de Enríquez y de Hannah es Andrés Manuel López Beltrán, ya que, mientras el hijo del expresidente depositó su confianza en la dupla para echar a andar el proyecto de la 4T en Durango, este par demostró una vez más su naturaleza desleal al abusar de su confianza y le mentirle, no una, sino cientos de veces.

A la mala campaña se le sumó también el hartazgo social. Las excentricidades del doctor Enríquez terminaron por pasarle factura: su estilo ostentoso, alejado de las causas populares, lo distanció aún más de los votantes. Dicen las malas lenguas que hasta animales exóticos hay en su casa, lo que ha alimentado la percepción de un político más preocupado por su imagen que por las necesidades del pueblo.

Sumemos la falta de humildad del propio Enríquez, que incluso se autoproclamó ganador la noche de la elección sin tener una sola acta oficial en mano. Un acto de desesperación que sólo agravó el ridículo. En vez de aceptar su fracaso, intentó sostener una mentira con tal de no reconocer lo que ya era evidente para todos: su tiempo político terminó.

La derrota de Enríquez no es sólo la de un candidato, sino la muestra de que Morena ya no puede postular a cualquiera y esperar que el pueblo vote obedientemente. Los votantes comienzan a pasar la factura. La simulación, la arrogancia y el oportunismo político -como el de quien brinca de partido en partido- ya no tienen lugar, ni siquiera bajo el manto de la 4T.

Durango habló fuerte. Y Enríquez, si escucha con atención, quizá entienda que el verdadero error no fue perder… sino haber creído que ya había ganado.





MADRUGUETES



Confianza crediticia

Arca Continental, que preside Jorge H.?Santos Reyna y dirige Arturo Gutiérrez Hernández, recibió la ratificación de la calificación AAA(mex) por parte de Fitch Ratings, lo cual representa el máximo nivel de confianza crediticia en México. Este respaldo refleja la fortaleza financiera de la compañía, sustentada en márgenes estables, flujos de efectivo positivos y una estructura de capital sólida. Con presencia en cinco países y un portafolio diversificado que incluye bebidas y botanas, la empresa ha demostrado su capacidad para operar con eficiencia tanto en mercados emergentes como desarrollados, manteniendo su competitividad ante condiciones económicas adversas. La ratificación de Fitch también refuerza la imagen de Arca Continental ante inversionistas y socios, así como nuevas oportunidades para financiar proyectos de expansión.

Hiperconveniencia digital

El anuncio más reciente de OXXO, bajo la dirección de Carlos Arroyo, y DiDi, liderada por Juan Andrés Panamá, marca un giro estratégico en el sector del retail y la entrega a domicilio. Así, la integración de “OXXO a Domicilio” en DiDi Shop permite conectar tiendas físicas con una base de 16 millones de usuarios activos en la app, lo que amplía el alcance de OXXO sin alterar su modelo presencial y fortalece la oferta digital de DiDi con productos de alta rotación. Esta alianza responde a una tendencia de hiperconveniencia, donde el tiempo y la cercanía digital se convierten en ventaja competitiva. El reto no solo consiste en entregar rápido, sino en interpretar la necesidad cotidiana del consumidor y escalar con eficiencia en nuevas ciudades. Con este paso, ambas empresas redefinen sus canales de venta y distribución en un entorno que exige velocidad, cobertura y adaptación.