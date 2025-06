La Selección Mexicana es el gran favorita a llevarse la Copa Oro pese a las dudas

La Selección Mexicana culminó como líder del Grupo A en la fase de grupos de la Copa Oro 2025. El Tri se enfrentará este sábado, en los cuartos de final, a Arabia Saudita. A pesar de que el funcionamiento del equipo de Javier Aguirre aún no convence del todo, en cuanto a plantel es el cuadro más sólido del torneo y tiene la obligación de levantar la competición.



El conjunto nacional compartió sector con Costa Rica, República Dominicana y Surinam. El Tri comandó el Grupo A con siete puntos, igualando con los ticos, pero con mejor diferencia de goles. Los dirigidos por Javier Aguirre vencieron a Dominicana y Surinam. Aunque fueron superiores, las desatenciones defensivas de México causaban que les marcaran goles con facilidad. En el último partido ante el combinado costarricense se notó una mejora en la parte baja, pero no hubo claridad al frente y el resultado fue un empate sin goles.



Aunque es necesario destacar la jugada polémica: el árbitro Mario Escobar le anuló un golazo a Santiago Giménez al minuto 92. Ese tanto le habría dado la victoria a México, pero el silbante fue llamado al VAR por un posible fuera de juego y terminó anulándolo. Es verdad que Santiago, al momento del tiro libre, está en posición adelantada, pero el rechace del jugador tico lo habilita completamente. Para mí, era un gol válido, pero los árbitros intuyeron que no fue un rechace intencional, sino un rebote, y es ahí donde entra la regla.



Ahora, la realidad es que, con el empate, México conseguía el primer lugar del grupo, así que tampoco hubo reclamos desairados. El Tricolor se medirá contra el segundo lugar del Grupo D, que es Arabia Saudita. En el papel, el cuadro nacional no debería tener ningún problema, pero lo peor que puede hacer es confiarse. El “Vasco” necesita que su equipo se tome el juego con la mayor seriedad posible, no solo para avanzar a la siguiente ronda, sino para tratar de ir encontrando un funcionamiento ideal.



El combinado nacional tiene cinco goles en lo que va de la competición: tres han sido de César Montes, uno de Edson Álvarez y otro de Raúl Jiménez. Hay una falta clara de generación de jugadas de gol; los mediocampistas ofensivos y los delanteros han tenido poca participación. Por otro lado, también hay que resaltar las cosas buenas y el trabajo que ha dado fruto, como el balón parado. Aguirre ha convertido el juego aéreo del equipo en una potencia, y eso se ha visto en los goles que ha metido la Selección.



Pienso que cuando Santiago Giménez y Raúl Jiménez juegan juntos, el ataque de México es más poderoso, ya que la defensa rival se tiene que preocupar mucho por los dos, y al irse con uno puede dejar espacios para el otro. Es cierto que a veces no se terminan de entender del todo, pero necesitan más minutos juntos para que se vea más conexión. También, la variante de jugar 4-2-3-1 se me hace muy buena con Alexis Vega, Marcel Ruiz y Roberto Alvarado. Sin embargo, el “Piojo” tiene que ser más determinante en el uno a uno; necesita más agresividad para poder desequilibrar y crear jugadas con Raúl.



El cuadro nacional es el claro favorito para ganar, porque individualmente es muy superior a los demás. Estados Unidos llevó una selección “B”, donde todos los jugadores son de la MLS y no cuentan con sus figuras europeas, por lo que es una obligación que México se corone. Además, el conjunto de Mauricio Pochettino tendrá una dura prueba contra Costa Rica en los cuartos de final.



Más allá de ganar el torneo, lo que el Tri debe pensar es en una oportunidad para mejorar, tanto de manera individual como colectiva, partido tras partido, de cara al Mundial del próximo año en casa. Deben ver los juegos como preparación para llegar lo mejor posible, y en esa búsqueda de ir mejorando, los resultados positivos, por consecuencia, se darán.

POR MARIANO TORRES

