Es difícil definir lo que cada ser humano, cabezas de familia, empresarios comunes, gobernadores, jefes y jefas de Estado y continentes enteros viven cada minuto.

Antes de tomar una decisión, o cada vez que ponen la cabeza en la almohada, cada uno de estos personajes y líderes, guardando las distancias, piensa y sufre la incertidumbre del mañana a su manera.

La incertidumbre es bella cuando estás casi seguro que apostaste al equipo ganador.

Incluso sublime cuando de adolescente sabes de cierto que la mujer que te encanta te dará el sí después de proponerle ser novios ese medio día en el centro de la cancha de basketball.

Increíble es, también, en otros ámbitos, cuando sabes que tu entrevista de trabajo fue impecable y ya solamente esperas la respuesta. No más apuros. Quienes de ti dependen y tú, pueden estar tranquilos.

Pero esas son las excepciones a la regla. La incertidumbre agita, deprime, entristece, y mata. Si te va bien, solamente te disminuye por completo, y detiene tu actuar.

Mil veces más, casi cualquier persona prefiere saber a tiempo que tiene un cáncer y es mlrirá, que vivir los días prestados en el desconocimiento.

A lo largo de la historia solo dos ejemplos: Unamuno opinó a fondo sobre la incertidumbre humana (cuál otra?).

Y con diferentes perspectivas, Pascal, a través de su "Mémorial" y "Pensamientos", caviló sobre la fragilidad humana y la necesidad de una certeza en un mundo incierto. Incluso el umbral de cada ser humano, ese mismo que en su minientorno no sabe si comerá al siguiente día, duerme sin cerrar los ojos o mejor dicho, cierra los ojos sin dormir.

Unamuno, siempre influenciado por Pascal en este tema, se metió todo lo que pudo al fondo de la incertidumbre existencial; la misma que líneas antes decíamos que, en relación con la muerte, opta por el dolor de la duda ybse aferra a su fe aunque sea una fe conflictiva.

En términos matemáticos diríamos que, trayendo a tiempo presente; hoy día el mundo es indescifrable. No hay ecuación pues, no hay variables ni siquiera lejanamente pronosticables.

Trump, Putin, Netanyahu (cuesta trabajo poner su nombre en la lista de líderes), Alí Jamenei o Kim Jong-un, entre otros, tienen al mundo de cabeza mientras comen hamburguesas y juegan al golf, por decir lo menos, con sus mariscales y asesores dándoles la lista de los miles de caídos a diario.

Hegel dijo, creo, que la historia y sus actores aparecen dos veces: primero como tragedia y después como farsa.

Esta lucha de egos entre estos personajes me parece una farsa. Hombres que sin altitud de miras piensan en ellos y los suyos. Hoy no hay entre ninguno como un Ciro el Grande, un Alejandro, mucho menos un Augusto y, para compararlo con el actual por su nacionalidad, no hay un Linconl, y ya no decir de un Gandhi o Mandela.

Creo, también, que como en otros tiempos estamos en una época de decadencia en muchos aspectos; aunque haya excepciones como en toda regla.

La línea es la falta de cultura, de creatividad, de valores, de superponer lo sencillo por lo superfluo. Lo inmortal por lo pasajero. No nos preocupemos; pasará. Si Roma cayó, tanto el Imperio de Occidente como el Bizantino, (y hay que aceptarlo, dejando grandes avances a la humanidad), ¿por qué no caerían los actuales?

Sólo hay que esperar un poco, tal vez mil años, quizá 30 como el de Napoleón el Grande... no son tantos.

POR JUAN CARLOS ESTEFAN MAFUD

ANALISTA

MAAZ