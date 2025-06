Cambio climático y derechos humanos

Sin lugar a duda, la existencia de los derechos humanos y su consagración en instrumentos constitucionales e internacionales constituye un hito en la evolución de las sociedades y contribuye de manera decisiva en los proyectos de vida de cada persona. Inicialmente los derechos eran concebidos en categorías, se hablaba de las generaciones, de forma primigenia, los civiles y políticos, indispensables para el desarrollo individual, que abarcan la libertad, la vida, la participación política, entre algunos.

En el desarrollo de su contenido se consideró incluir a los denominados económicos, sociales, culturales y ambientales, también reconocidos como DESCA, que abarcan no sólo la exigencia en el respeto por parte de las autoridades para garantizar su existencia, la no obstaculización, pero también una participación positiva. Esto significa en términos pragmáticos, la creación de escuelas, la provisión de medicamentos y la creación de empleos, un hacer por parte del Estado.

Los derechos ambientales se consolidan como una innovación en el estudio del derecho, del derecho internacional público, del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho procesal y constituyen verdaderas sendas de trabajo en diversas dimensiones muy seguramente inacabadas en los procesos judiciales que darán lugar a nuevas técnicas para su comprensión y conocimiento.

Sobre estos derechos, mucho se discutió si representaban nuevas necesidades y una evolución en los primeros, pues abarcan dimensiones complejas en su concretización, pues requieren -casi en la mayoría de los casos-, de políticas públicas y del presupuesto que los gobiernos deben destinar para su cumplimiento. Entre ellos, el derecho a la salud, a la educación, al empleo, también abarcan los derechos medioambientales y como una parcela específica aquéllos que se vinculan con el cambio climático.

Si bien todas estas exigencias básicas que permiten el cumplimiento de la dignidad humana representan -en la mayoría de los casos- la existencia de recursos materiales, de ninguna forma constituye una barrera infranqueable para el cumplimiento de los mismos; esto es, las autoridades del Estado no pueden oponer este argumento para incumplirlos, o los tribunales alegar que esto impide su justiciabilidad.

Por esto, el entendimiento de los mismos no se da de forma apartada, sino se advierte como un todo. Ello significa que en una primera etapa de la doctrina jurisprudencial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se encontraba supeditada la interpretación de éstos con una visión antropocéntrica, es decir, esta clase de derechos, resultaban importantes porque permitían la subsistencia humana, o bien cuando se analizaban sus impactos en la salud, se utilizaba como vértice el derecho a la vida, es indiscutible que debemos superar esta visión y transitar a una integral. La interdependencia y la indivisibilidad permite su exigibilidad en todos los casos a las autoridades del Estado. El medio ambiente debe subsistir per se y no solo porque represente un recurso para la humanidad.

En este propósito es necesario que las judicaturas, ya sea nacionales o internacionales, consideren interpretaciones progresivas, transdisciplinarias y multidisciplinarias, donde la naturaleza del derecho y su conformación no es suficiente, requiere del apoyo de otras disciplinas para la comprensión del fenómeno.

Debe advertirse entonces que el cambio climático se trata de una parcela específica de conocimiento en los derechos que no se subsume necesariamente, o limitadamente al tema del medio ambiente, provoca necesidades importantes por sus peculiaridades. Requiere de precisiones radicales para su comprensión, sobre todo si tenemos frente a nosotros un desafío indiscutible para las sociedades entendida como “emergencia”, cuyos impactos son determinantes en ámbitos como la salud, la vida, el derecho al agua, el derecho a la alimentación y, por supuesto, la propia integridad, que a su vez se rigen por criterios diferenciados considerando las condiciones y desigualdades de las personas.

En 2023, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (en adelante REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe temático denominado “Pobreza, cambio climático y DESCA en Centroamérica y México, en el contexto de movilidad humana”. El informe hace hincapié en los efectos diferenciados de la crisis climática en la movilidad humana, pero abarca otras categorías y, señala que, “que son particularmente más graves para aquellas poblaciones históricamente excluidas y discriminadas”. Identifica fenómenos naturales que a su vez dan lugar a la movilidad humana voluntaria o forzada y que la crisis climática acrecentará, si las obligaciones a cargo del Estado y compartidas por la sociedad no tiene un activismo.

La inundaciones, las sequías, el deterioro de los ecosistemas naturales tienen también un impacto en la dimensión colectiva y en los más de los casos se asocian a otros derechos, como la autodeterminación o el derecho a la tierra o el medio ambiente sano. Debemos impulsar un modelo de desarrollo que involucre las condiciones de vida actuales, pero especialmente con miras al futuro. Los tribunales y el propio sistema jurídico tienen frente así enormes retos que resolver en el ámbito de la justicia, la inacción de los gobiernos en esta causa también ha sido motivo de debate y de casos litigados en el plano internacional, estableciendo doctrina jurisprudencial relevante, aún indeterminada, por las consecuencias insospechadas de lo que se avecina.

POR FABIOLA MARTÍNEZ RAMÍREZ

DIRECTORA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO, REGIÓN CDMX. TECNOLÓGICO DE MONTERREY

PAL