Aguascalientes: fuego cruzado en casa azul

La sucesión en Aguascalientes ya está en marcha, y la primera batalla no será entre partidos, sino dentro de ellos. En uno de los últimos bastiones del PAN, la guerra más fuerte será panista contra panista. Nadie quiere quedarse fuera de la jugada que dejará vacante Tere Jiménez en 2027.

Quien quiere revancha es el senador Toño Martín del Campo, exalcalde y cercano al exgobernador Martín Orozco, quien —por cierto— tiene un juicio pausado por el presunto despojo de terrenos del Ayuntamiento de Aguascalientes, pero que fue frenado gracias a una suspensión federal. Martín del Campo amenaza con no quedarse de brazos cruzados si lo vuelven a excluir. En corto, hay quienes dicen que incluso estaría dispuesto a brincar de partido si no le dan juego. ¿Fractura azul a la vista?

Dentro del PAN, también Leonardo Montañez, alcalde de la capital, buscará la candidatura. Y otro que levanta la mano es Antonio Arámbula, secretario General de Gobierno estatal.

Del lado de Morena, la senadora Nora Ruvalcaba no se resigna. Ya perdió una vez, pero quiere volver a intentarlo. Arturo Ávila, diputado federal y vocero de su bancada en San Lázaro, también va con todo. Y Aldo Ruiz, delegado de los programas federales, tampoco se quedará atrás. Será una batalla interesante, porque todo apunta a que el Verde y el PT no tienen otra opción más que ir en alianza con Morena en Aguascalientes.

El PAN podría ir solo. No necesita al PRI. Según la encuesta de QM Estudios de Opinión y Heraldo Media Group, si hoy fueran las elecciones, Acción Nacional arrasaría con 46 por ciento de las preferencias. Morena se queda atrás con 33 por ciento, mientras que lo que queda del PRI apenas alcanza 5 por ciento. Movimiento Ciudadano tiene solo 3 por ciento, y el PT y el PVEM casi mueren con 1 por ciento; incluso podrían perder el registro si van por separado.

Esto apenas empieza, pero muchas y muchos ya están en la pre-pre-pre-campaña interna. Es importante decir que tanto el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, como el de Acción Nacional, Jorge Romero, en entrevistas en diferentes espacios informativos de esta casa editorial, avalaron los números que se plasmaron en el suplemento publicado de Ruta 2027, con miras una nueva batalla interna y entre partidos políticos.

***

EL PARAÍSO EN RUINAS

En gran lío está metido el presidente municipal de Paraíso, Tabasco, Alfonso Jesús Baca Sevilla. Y no por un tema político, sino porque su municipio se está convirtiendo en uno de los más peligrosos para las mujeres.

Lo primero que hizo Baca Sevilla a su llegada en octubre de 2024 fue un recorte masivo de la nómina, incluida la de elementos de seguridad. Menos patrullas, menos policías, menos vigilancia. Esto provocó: delincuencia desatada en colonias, carreteras sin resguardo y, lo más grave, agresiones brutales y sexuales en las playas.

El caso más reciente ocurrió en Playa Caracol, colindante con Playa Limón. Un grupo armado llegó a este lugar, mantuvo retenidas durante horas a varias mujeres y cometió abusos sexuales, robos y extorsiones. Las obligaron a sacar dinero de sus cuentas, las amenazaron y las golpearon. El horror ocurrió durante la madrugada, sin que una sola patrulla o policía llegara.

No es la primera vez. En abril ocurrió algo similar en Playa Bruja. Y el fiscal del estado, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, dijo que “siguen las investigaciones”, pero sin detenidos, ni resultados, y mucho menos información oficial. Tampoco el gobernador Javier May ha fijado postura, ¡como si no pasara nada en su estado!

Así que, entre recortes disfrazados de eficiencia, una fiscalía muda, un gobernador ausente y playas cada vez más peligrosas. El gobierno municipal apostó a que la seguridad era un lujo. Hoy el resultado se mide en miedo, en silencio… y en cuerpos de mujeres violentados sexualmente.

Nos vemos a las 8 por el 8.

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

