Quieren un PAN en Veracruz alejado de los Yunes

De los 212 ayuntamientos disputados en Veracruz el pasado 1 de junio, el PAN obtuvo 35 triunfos, mismos que el blanquiazul ya considera inamovibles dado que recibieron sus respectivas constancias de mayoría. El más importante, sin duda, Boca del Río.

Aún así, a pesar de haberse tratado de una elección muy complicada para el PAN, existe la idea (o el peligro), de que algunas o algunos de los ganadores acaben pasándose a Morena, sea por presión o por simple convicción, situación que empujó a que su dirigente estatal se encomendara (literalmente) a Dios.

“Esperemos, Dios mediante, que ninguno logre pasarse; al contrario, que realmente su permanencia sea por muchos años más”, afirmó Federico Salomón ante sus candidatos vencedores en Veracruz, y no pudo evitar incomodidad en varias y varios.

Se trató, pues, de una de las declaraciones más desafortunadas que ha lanzado el líder del PAN en Veracruz, sin importar el contexto o la intención con la cual la hubiera realizado, pues en ella demostró (aunque no lo deseara de esa manera), la fragilidad del partido en el estado.

Nada bien cayó en el CEN del PAN que su dirigente en Veracruz mostrara ese grado de desconfianza, y les precisa se concreten los tiempos para efectuar el ansiado relevo. Por un lado, en Salomón observan a los Yunes operando (sea o no sea así), y por otro, desean sea una mujer quien lo sustituya, aunque no descartan al todavía alcalde de Boca del Río.

Circular nombres no serviría de mucho, la lista no es corta (pues son de 5 a 6 opciones), y generaría demasiada especulación, pero sostienen en el CEN del PAN que la gestión de Federico Salomón en Veracruz no ha dejado algo bueno por recordar, considerando las últimas dirigencias estatales.

El objetivo del líder nacional panista en Veracruz será, con su nueva o nuevo dirigente (alejado de los Yunes, aseguran), recuperar el lugar que Movimiento Ciudadano les arrebató en la última elección municipal, sin tener que entregar la dignidad o aliarse con el PRI.

Veremos qué ocurre, y si de verdad ocurre.

POR ALEJANDRO AGUIRRE GUERRERO

X: @aaguirre_g

PAL