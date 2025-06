Lo que el mundo necesita es más Diegos Luna

Este texto iba a llamarse “Kimchi con mole”.

Habría sido un gran título ya sólo por lo poderoso de una metáfora que ofrece un contraste irresistible: el encuentro entre el repollo coreano fermentado y la madre de todas las salsas mexicanas no puede inspirar sino curiosidad:

—Conocí a una pareja en Downtown L.A. que hace los mejores tacos coreanos… una coreana se enamora de un mexicano, tienen sexo, luego hijos y un restaurante… “Kimchi con mole”: ésa es una historia de Los Ángeles.

La cuenta Diego Luna, quien esta semana sustituye a Jimmy Kimmel al frente de su programa para la cadena televisiva estadounidense ABC. Sería una típica anécdota de monólogo de late night show –estereotipos culturales amables, una pizca de sexo, una dosis de incongruencia, una anécdota entrañable pero que depende de un buen delivery para su éxito– si no fuera porque Luna decidió tomar ese género por el rabo y torcérselo hasta transformar el equivalente mediático del Ambien en uno de los discursos políticos más poderosos, eficaces y conmovedores que me haya sido dado escuchar.

El impecable traje café y los chistes autoderogatorios (“Soy el tipo que tu mamá confunde con Pedro Pascal”) no serían sino mero camuflaje para un ataque articulado, inteligente y –mejor– amable y sereno contra las políticas migratorias de la administración Trump. No pasarían ni dos minutos y medio antes de que Diego conectara el primer jab: “El inglés no es mi lengua materna, por lo que espero me echen una mano si de pronto resulto… ¿cómo se dice?... deportado”.

A esta reductio ab absurdo de la purga étnica que inflige el presidente estadounidense a su país en general y a Los Ángeles en particular habrían de seguir 10 minutos intermitentemente hilarantes pero siempre bienhumorados –mérito nada menor ante un populismo que se alimenta de la ira– dedicados a una argumentación sostenidamente demoledora de la racista cosmovisión trumpiana sobre la migración. Exhorto al lector a ver el monólogo completo –disponible en YouTube– pero cito aquí su parte medular:

—Toda la gente [migrante] a la que he conocido aquí comparte una gratitud tácita por este país: un país que les ha abierto las puertas… Todos esos migrantes han traído a cuestas su historia: han traído sus lealtades, su amor, sus tradiciones, siempre con apertura a adoptar nuevas, a crecer y a complementarse en un vasto intercambio cultural… Gente de diferentes culturas y realidades acordó darse la oportunidad mutua de construir juntos algo notable. Este sitio es un ejemplo poderoso de lo que es posible, de lo que podemos lograr si ponemos en primer lugar la empatía.

Antenoche Diego Luna logró lo que tantos políticos de oposición estadounidenses como mexicanos llevan años intentando en vano: fue elegante, fue decente, fue relevante.

Fue un ciudadano. Lo es.

POR NICOLÁS ALVARADO

COLABORADOR

IG y Threads: @nicolasalvaradolector

MAAZ