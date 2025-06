Volver al futuro con el pasado

En un mundo marcado por la fragilidad de la paz (que ya no nos impone miedo) y las tensiones que desdibujan los límites de lo posible, el trabajo ya no se concibe como una constante, sino como una variable que se adapta, tambalea y, en ocasiones, se quiebra ante las sacudidas de los conflictos internacionales y las sombras de la justicia selectiva.

En este vértice de incertidumbre, el panorama laboral es un lienzo en blanco que se pinta con los colores de la geopolítica y las dinámicas internas de naciones como México.

En medio de esta complejidad, el gobierno mexicano ha introducido cambios significativos en la Ley Federal del Trabajo que buscan mejorar las condiciones laborales.

Uno de estos cambios es la reducción de la jornada laboral de 48 horas semanales a 40, un avance importante que alinea a México con estándares internacionales y permite a las personas trabajadoras disfrutar de un mayor equilibrio entre la vida profesional y personal. También destaca la llamada "ley silla", que garantiza que los trabajadores no tengan que permanecer de pie durante toda su jornada laboral, promoviendo así mejores condiciones de bienestar físico en el entorno laboral.

Pero, ¿qué tal si no es lo que necesita México? El sector empresarial, especialmente en lo que corresponde a pequeñas y medianas empresas, se enfrenta a un dilema ético y práctico: ¿cómo operar en un país donde la certeza jurídica se evapora cada vez que los vientos políticos cambian de dirección? Para trabajadores y trabajadoras esta situación crea un clima de precariedad, donde los derechos laborales se ven vulnerados y las oportunidades de desarrollo quedan condicionadas al peso de las influencias y los favores.

El sistema parece operar en contra de aquellas personas a las que debe proteger, y en el ánimo de seguir pautas internacionales se acaban detonando cambios que arruinan las posibilidades de encontrar mejores vías para el progreso generacional como salida a la pobreza laboral. Para lo anterior, nada mejor para explicar este fenómeno que el paro de los trabajadores de las aplicaciones donde la queja conjunta fue que al integrarlos al sistema de “trabajo formal”, el pago de la parte proporcional de seguridad social reduce su ingreso.

Lo mismo sucedió con las trabajadoras del hogar. El hecho es que tratar de unir el pasado con el futuro, no se puede, ya que el nuevo modelo de trabajo no acepta un "no" por respuesta, lo que ha llevado incluso al planteamiento de derrumbar dicha actividad si se le imponen reglas a las que no aspiran los nuevos trabajadores.

La protesta intenta decir "no" a una seguridad social que no despierta el interés de un bien que no aceptan como útil y justamente lo anterior se da por no entender, que lo que destaca en este tiempo es la inmediatez que se requiere para solventar lo que a cada quien interesa.

El planteamiento de un futuro con una jubilación quizá no posee el valor al que aspiraban sus padres, madres o abuelos.

La adaptación en el ámbito laboral, se traduce en un auge de nuevas competencias y formas de trabajo.

El teletrabajo, la economía freelance y el emprendimiento independiente se consolidan como alternativas para navegar en aguas inciertas, que se van desarrollando por necesidades diversamente creadas, cuyo incentivo es la generación de dinero de la forma más rápida, potenciando y aprovechando cada cambio técnico.

En México, la juventud emerge como un motor de cambio que desafía la normatividad establecida y plantea nuevas formas de organización laboral y social.

Desde colectivos que promueven la equidad hasta plataformas tecnológicas que democratizan el acceso a oportunidades, el trabajo del futuro parece estar decidido a reescribirse, incluso en medio del caos. Pero en esta incertidumbre también yace la semilla de la transformación.

Porque, al final, el trabajo no es solo una fuente de ingresos, sino una expresión de resistencia, creatividad y esperanza en un mundo que nunca deja de cambiar.

POR SARA MORGAN

@MORGANSAREL

CONSULTORA LABORAL

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

EEZ