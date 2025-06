Un modelo de gestión para la transformación

En la entrega previa, reflexionaba en torno a la recomposición integral del sistema de justicia y los retos que esta plantea. Tarea que, decíamos, de ninguna forma puede realizarse de la noche a la mañana. Más aún, y considerando la vocación democrática que se exige de las instituciones que administran justicia, se trata de un reto que demanda asumirse bajo esquemas de conducción compartida con la sociedad.

Pese al tamaño del desafío, también es verdad que existen herramientas que nos pueden servir de apoyo. Por ejemplo, en el Poder Judicial del Estado de México hemos optado por un modelo de gestión que apuesta a la certidumbre, en tiempos que requieren transformación permanente.

De él, comparto cinco características. La primera de ellas es la Declaratoria de Justicia Abierta que suscribimos el 26 de febrero y que cuenta con un avance en la implementación de sus 14 compromisos, del 80%. Como resultados directos de ella, pueden citarse la instauración del Observatorio de los Pueblos Indígenas ocurrida hace unos días; el Programa de Justicia Itinerante que acerca diversos trámites a los rincones más alejados del Estado, así como la emisión de sentencias en lenguaje ciudadano con el apoyo de la Inteligencia Artificial.

La segunda se refiere a la aprobación del Sistema de mejora para la impartición de justicia. Esquema innovador que trasciende la mera participación ciudadana, privilegia la conducción compartida, analiza el rendimiento institucional otorgando voz y voto a sectores de la sociedad y les permite emitir recomendaciones a propósito de la información que se analiza en él.

La tercera es el impulso a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias como medio tanto para despresurizar a los órganos jurisdiccionales de una carga de trabajo importante, así como para promover la cultura de paz que tanto requerimos como sociedad. En el Estado de México, hasta el mes de mayo llevábamos casi 11 mil asuntos iniciados con un índice de conclusión del 96%, incremento anual del 20% promedio a lo largo de los últimos tres años y -con base en el último Censo de Impartición de Justicia Federal y Estatal-, atendimos el 18% de los asuntos en materia familiar a nivel nacional en este rubro.

El cuarto aspecto se relaciona con la inversión en tecnología que cada Poder Judicial debe mantener como prioridad para la innovación y la prestación de un servicio eficiente. Por ejemplo, a la fecha contamos con más de 180 mil usuarios de firma electrónica; hemos recibido más de 178 mil promociones y demandas; más de 192 mil notificaciones y audiencias, al tiempo de dictar más de mil 500 medidas de protección en nuestro Juzgado de Violencia Familiar en Línea, así como más de 2 mil 300 órdenes de aprehensión y cateos a través del Juzgado Especializado en esta materia.

El Tribunal Electrónico ha registrado casi 20 millones de consultas a lo largo del año -es decir 128 mil diarias-, lo cual da cuenta de la solidez de nuestras capacidades; aunque esto también nos motiva a no perder de vista a todas aquellas personas usuarias que no han gozado de la llamada inclusión digital y a las que debemos atender de manera sensible, cálida, empática y cercana. A ellas y a ellos orientamos acciones cada día porque nuestro sistema de justicia está llamado a ser equitativo, incluyente y empático con la realidad de cada persona.

La última característica de este modelo se refiere a la carrera judicial. Pilar de la actividad en cada órgano jurisdiccional que nos permite poner la justicia al servicio de la gente; por ello, hemos emitido a través de nuestra Escuela Judicial, tres Convocatorias a Curso: Actuarias, Actuarios; Secretarias y Secretarios en materias Civil y Penal, así como para Oficial y Técnico Judicial, con miras a promover la formación de nuevos operadores jurídicos quienes pondrán todo su empeño, ahínco y vocación en favor de construir una sociedad cada vez más justa e igualitaria.

Como podemos observar, un modelo de gestión para la certidumbre demanda flexibilidad para adaptarse a condiciones diversas. En un contexto social de alta demanda, debe existir margen para el análisis y la mejora continua; estas últimas, piezas de enorme importancia y de las que cada persona servidora judicial debe valerse para colmar la expectativa ciudadana en torno a una tarea tan delicada e importante como la que ejercemos.

POR FERNANDO DÍAZ JUÁREZ

@FERNANDODIAZJ

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

EEZ